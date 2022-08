Uitblinker Michel-Ange Balikwisha: "Op deze manier wil ik verdergaan"

Er was niks aan te doen. Michel-Ange Balikwisha heerste op de Bosuil en kreeg als bedankje een staande ovatie van het publiek. “Ik ben heel tevreden met mijn doelpunten”, trapte hij een open deur in.

"Ik heb de laatste tijd hard gewerkt, net als het hele team. Ik hoop dat we op deze weg kunnen blijven verdergaan."

Antwerp leek even een moeilijke avond te beleven, toen het tegen een 0-1-achterstand aankeek. “OHL scoorde al heel snel in de wedstrijd. Gelukkig hebben we dat snel weten recht te zetten."

Balikwisha is bezig aan een sterke seizoensstart. Na 3 wedstrijden, scoorde hij al evenveel keer.“De doelpunten heeft me vertrouwen gegeven. Ik wil me tonen op het veld en op deze manier verdergaan.”

Coach Mark van Bommel keek toe en zag dat het goed was. De Nederlandse coach benadrukte wel dat de ploeg belangrijker is dan het individu. “Het belangrijkste is dat we als een team spelen. Ik kan niemand individueel beter maken, maar ik kan wel het

team beter maken.”

“Als je als team 20 procent beter bent, kan je als individu nog meer excelleren. Als het hele elftal speelt op de manier die bij hem past, dan kan iedereen tot grotehoogtes stijgen.”

Voorlopig speelt The Great Old op de manier die bij Balikwisha past, benieuwd tot welke hoogtes dat zal leiden.