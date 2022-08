Antwerp is alleen leider na spektakelduel tegen OHL, Balikwisha schittert op Bosuil

Antwerp-OHL kort samengevat:

Erop en erover voor de rust

In het duel tussen de twee ongeslagen leiders begon OHL het beste. Al-Tamari kwam tot twee keer toe dichtbij het openingsdoelpunt, maar besloot eerst voorlangs en daarna, via Pacho, op de lat.

Antwerp was gewaarschuwd, maar reageerde niet echt. Iets voor halfuur was het op achtervolgen aangewezen toen Nsingi er na een snelle tegenstoot 0-1 van maakte door de benen van Alderweireld.

Het antwoord van de thuisploeg kwam er vrijwel meteen. Tien minuten later was alles te herdoen dankzij Nainggolan. Balikwisha stapte goed over de bal en het woelwater schoof met zijn linker in de verste hoek binnen.

Nog voor de rust zette Frey helemaal orde op zaken met een schot uit de draai: 2-1.