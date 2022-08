Antwerp kaapt opnieuw speler weg voor neus van Club Brugge: "Keuze op gevoel, niet voor geld"

Transfergoeroe Fabrizio Romano pakte een week geleden uit met de primeur: “Club Brugge praat met Jurgen Ekkelenkamp, maar ook Antwerp strijdt om zijn handtekening.”



Dat laatste zinnetje was cruciaal, want donderdag werd duidelijk dat het stamnummer 1 de slag om de Nederlander zou gaan winnen. Ondanks de berichten in diverse media dat Club de voorbije dagen in polepositie lag. Een tweestrijd die doet denken aan vorig seizoen, toen beide topclubs aan de mouw trokken van Michel-Ange Balikwisha.

Met dezelfde club dus als winnaar.

"Het is na een nacht slapen een keuze op gevoel geweest door het verhaal van Marc Overmars en Mark van Bommel", vertelde de makelaar van Ekkelenkamp bij De Telegraaf. "Het is geen geldkwestie.”



Club-coach Carl Hoefkens wilde er op zijn persconferentie gisteren niet te veel woorden aan vuilmaken: "Ik hou me alleen bezig met spelers die hier zijn", klonk het berustend. "Als Ekkelenkamp niet komt, is dat een speler waarover ik geen mening hoef te hebben."