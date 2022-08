Alpecin-Deceuninck verlaat Ronde van Polen na 5 coronagevallen

De blauwe brigade van Alpecin-Deceuninck reed tot dusver een vrij anonieme Ronde van Polen. Verder dan de 10e plaats van de Oostenrijker Tobias Bayer in de openingsrit raakte het Belgische ProContinentale team nog niet.

Vandaag kwam aan het licht dat 5 stafleden van het team een positieve coronatest hebben afgelegd, waarna beslist werd om de Ronde van Polen voor bekeken te houden met het volledige team.

"Om de gezondheid van onze renners, onze staf en alle andere deelnemers aan de Ronde van Polen niet in gevaar te brengen, hebben we in samenspraak met de UCI en de organisatie beslist om de Ronde van Polen te verlaten", klinkt het in een kort statement op Twitter.

"Al onze renners hebben wel een negatieve test afgelegd", liet het team nog weten.