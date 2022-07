Mathieu van der Poel komt terug op slechte Tour: "Onvoldoende hersteld op hoogtestage na Giro,denk ik"

Vorig jaar reed Van der Poel een opvallende Tour met ritwinst en de gele trui, het contrast kon niet groter zijn. Op een degelijke openingstijdrit na (5e) kwam de Nederlander van Alpecin-Deceuninck er niet aan te pas.



Van der Poel reed achter de feiten aan en gaf op in de elfde etappe, na eerder die rit met Wout van Aert nog de ontsnapping te vormen.



Er werden heel wat vragen gesteld, Van der Poel kwam in Boxmeer met antwoorden bij onze NOS-collega's. "De Tour was een onverwachte teleurstelling", vertelde Van der Poel, die 10 dagen zijn fiets aan de kant liet.



Na een goed voorjaar met winst in de Ronde van Vlaanderen en Dwars door Vlaanderen, de 3e plaats in Sanremo, de 4e in Amstel Gold en 9e in Roubax, gevolgd door een goeie Giro met winst in de openingsrit leek de rugblessure die hem in de winter teisterde achter de rug.



Was het misschien allemaal te snel, te veel, te weinig rust? "Ik denk vooral dat er met de hoogtestage na de Giro iets fout is gelopen richting de Tour", legt Van der Poel uit.



"Ik had niet het gevoel dat ik helemaal leeg uit de Giro kwam, integendeel. Misschien was mijn lichaam nog aan het herstellen en heeft het niet voldoende hersteld op hoogte."