Perfecte Poolse timing van Sergio Higuita, Quinten Hermans eindigt 3e

Sergio Higuita (Bora-Hansgrohe) heeft de sprinters afgelost in de Ronde van Polen. De Colombiaan had op een eindeloze Poolse pukkel het sterkste eindschot en is ook de nieuwe leider. Quinten Hermans (Intermarché-Wanty-Gobert) beet zijn tanden stuk en eindigde 3e.