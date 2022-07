Eline Berings: "Superspikes zijn niet enige verklaring voor supertijden in het hordelopen"

Het hordelopen zorgde uiteindelijk voor de meeste sensatie. Zeker bij de vrouwen, met twee fenomenale wereldrecord. Zelfs een aflevering van twee uur van onze podcast De Tribune was te kort geweest voor Eline Berings om uitgepraat te geraken over de prestaties van Tobi Amusan (100m horden) en Sydney McLaughlin (400m horden).

Hoogtepunten genoeg op het WK in Eugene. Het goud van Nafi Thiam, het brons voor Bashir Abdi en de Belgian Tornados, een wereldrecord in het polsstokspringen dat in de sterren stond geschreven van Armand Duplantis en een vijfde wereldtitel voor de kleurrijke Shelly-Ann Fraser Pryce op de 100m. Om er maar enkele te noemen.

12"12 op de 100m horden heeft een hele dag in mijn hoofd gezeten. Dat is ongelooflijk.

Amusan is bij het grote publiek niet de bekendste naam en zelfs voor de finale was ze niet dé uitgesproken topfavoriete. Dat veranderde totaal in de halve finales van de 100m horden. Ze liep de rest op een hoopje en vooral, ze snelde naar een wereldrecord van 12"12. Daarmee deed ze 28 honderdsten beter dan het vorige record.



"Een hele dag heb ik in mijn hoofd gezeten met die 12"12", vertelt Bering in De Tribune. "Dat is echt een ongelooflijke tijd. En niet alleen Amusan was verbluffend. In de halve finales liep het hele veld een persoonlijk record, een nationaal record of een beste tijd van het seizoen."



12"52, een tijd waarmee je op vorige WK's goud pakte, bleek dit jaar niet goed genoeg voor een plek in de finale. Het deed de wenkbrauwen fronsen bij Michael Johnson. De viervoudige olympische kampioen vroeg zich op Twitter af of de tijdsregistratie wel goed functioneerde.

"Ik heb me ook even afgevraagd of ze niet per ongeluk de streep op 95 meter hadden getrokken", zei Berings.

Even leek het nog straffer te worden. In de finale liep de Nigeriaanse 12"06, maar haar tijd werd niet geregistreerd als een wereldrecord omdat er te veel rugwind stond.