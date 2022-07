"Zal de Tour door klimaatverandering nog doenbaar zijn tijdens de zomer over 10 jaar?"

Herinnert u zich de klimaatactivisten tijdens de 10e etappe in de afgelopen Ronde van Frankrijk nog? Voor de Tour-karavaan waren ze een last op 12 juli 2022, maar blijkt over enkele jaren dat de problematiek waar ze op wezen, voor nog veel meer ongemak zal zorgen? Overal duiken alvast aanwijzingen op.

Is een Tour in volle zomer houdbaar?

Een berg bidons per dag moest elke renner in de Ronde van Frankrijk de afgelopen drie weken drinken en dan nog was het voortdurend puffen en blazen. Frankrijk was net als vele andere delen van Europa deze maand op de meeste plaatsen een bakoven.

Hier en daar werden liters water op de weg gesproeid om het asfalt wat af te koelen, maar koel was het voor de renners allesbehalve. En dat zet aan tot nadenken over de toekomst.

"Dit weekend stond in de Washington Post een groot verhaal rond de vraag: zal de Ronde van Frankrijk nog haalbaar zijn tijdens de zomer in de volle middagzon over tien of twintig jaar gezien het effect van de klimaatopwarming?", sneed Jonas Creteur (Sport/Voetbalmagazine) het onderwerp aan in De Tribune.

In de buurt van een dorpje waar de Tour vorig jaar passeerde, waren dit jaar bosbranden. Jonas Creteur

"En welke maatregelen zijn daarbij mogelijk? Ga je ritten last minute schrappen? Wat organisatorisch moeilijk ligt. Ga je ritten in de voormiddag rijden? Wat botst met de belangen van de televisiestations. Ga je de Tour rijden op een ander moment? Dat zullen de Fransen categoriek weigeren."

Toch zal erover nagedacht moeten worden, want enkel hopen op een goede afloop is spelen met je geluk. "In een bepaald dorpje in het zuidwesten van Frankrijk waar dit jaar in de buurt grote bosbranden waren, passeerde vorig jaar de Tour", weet Creteur. Trop was ook nu al voor sommige renners te veel. "De Franse puncher Alexis Vuillermoz (foto) en de Deense lead-out Michael Mørkøv moesten na een zonneslag uit de Tour stappen."



Remember Sapporo

Niet alleen in het wielrennen zijn er signalen te zien van de impact van het veranderende klimaat op topsport. De olympische marathon waar Bashir Abdi brons veroverde, werd niet in Tokio gelopen, maar in het noordelijker gelegen Sapporo. Reden: de grote hitte tijdens de zomer in de Japanse hoofdstad. Tijdens de Olympische Spelen stak de voorzitter van de internationale atletiekfederatie, Sebastian Coe, dan ook niet onder stoelen of banken dat klimaatverandering er misschien toe zou leiden dat het WK niet meer in de zomer kan worden georganiseerd over enkele jaren. Met alle gevolgen van dien. De hele kalender en de opbouw van de atleten zouden daarbij omgegooid moeten worden.

De temperaturen op het afgelopen WK atletiek waren niet ondraaglijk, maar het is aan wetenschappers om aan te geven wanneer een verschuiving van toernooien zich opdringt. Eline Berings

"Wat atletiek betreft, zijn de temperaturen voor de meeste atletieknummers nog oké momenteel", zei ex-atlete Eline Berings. "Niet als het 40 graden is natuurlijk en voor sommige lange nummers als de marathon is het ook anders, maar de temperaturen tijdens het afgelopen WK in Eugene waren nog niet ondraaglijk." "Ik begrijp wel dat er vragen over gesteld worden en dat er aandacht aan wordt besteed. Het is aan wetenschappers om aan te geven wanneer een verschuiving van toernooien zich opdringt."