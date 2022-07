Noah Lyles en Shericka Jackson vlammen in weergaloze toptijden naar wereldtitels op de 200 meter

Lyles demonstreert, Bednarek en Knighton zorgen voor clean sweep

Kenneth Bednarek en het 18-jarige wonderkind Erriyon Knighton maakten het Amerikaanse podium compleet. Opnieuw een clean sweep dus voor de VS, afgelopen zaterdag lukte dat ook al in de finale van de 100 meter. Toen won Fred Kerley, die er in de halve finales van de 200 meter geblesseerd uitging, voor Marvin Bracy en Trayvon Bromell.

Met 19"31 zette Lyles bovendien een waanzinnige chrono neer op de snelle piste in Hayward Field. Alleen de Jamaicanen Usain Bolt (19"19) en Yohan Blake (19"26) liepen ooit sneller. Lyles, die op de Spelen in Tokio nog vrede moest nemen met brons, scheurde van dolle vreugde zijn pak open en schreeuwde het uit.

Moment de gloire voor Jackson

Eindelijk goud voor Shericka Jackson! Het lijstje ereplaatsen was de voorbije jaren indrukwekkend geworden: tweemaal WK-brons op de 400m in 2015 en 2019, brons op de 400m op de Olympische Spelen in Rio, brons op de 100m op de Spelen in Tokio en afgelopen zondag nog zilver in de WK-finale van de 100m.

Maar vandaag greep Jackson eindelijk haar moment. En hoe! De Jamaicaanse snelde in de finale van de 200 meter naar winst in 21"45, een kampioenschapsrecord en de tweede tijd in de geschiedenis.

Het zilver was voor haar landgenote Shelly-Ann Fraser-Pryce, die afgelopen zondag nog haar vijfde wereldtitel pakte op de 100 meter. De Britse Dina Asher-Smith, de uittredende wereldkampioene, snelde naar het brons. Olympisch kampioene Elaine Thompson-Herah, de derde Jamaicaanse in de finale, werd pas zevende.

Jackson bleef met haar topchrono slechts 11 honderdste seconde boven het wereldrecord (21"34), dat als sinds 1988 op naam staat van de Amerikaanse Florence Griffith-Joyner. Voor de 28-jarige atlete is het dus haar eerste individuele gouden medaille. Met Jamaica veroverde ze wel al goud op de 4x100m op de Spelen in Tokio en op het WK in 2019 en op de 4x400m op het WK van 2015.