Barshim en Rojas springen naar derde wereldtitel op een rij

Van de avondsessie op dag 4 van het WK atletiek onthouden we natuurlijk vooral de zinderende ontknoping in de zevenkamp, met goud voor Nafi Thiam. Maar er werden vannacht nog vier wereldtitels veroverd in Eugene. Wie pakte goud in het hoogspringen, het hink-stap-springen, de 3.000m steeple en de 1.500m? U leest het hier.

Barshim op eenzame hoogte

In het hoogspringen stond er opnieuw geen maat op Mutaz Essa Barshim. De Qatarees faalde geen enkele keer en kroonde zich met een sprong over 2,37 meter, een beste wereldjaarprestatie, voor de derde keer op rij tot wereldkampioen. Het zilver was voor de Zuid-Koreaan Woo Sanghyeok. De Oekraïner Andrej Protsenko pakte het brons, zijn eerste medaille op een outdoor kampioenschap. Gianmarco Tamberi, die vorig jaar op de Spelen in Tokio nog voor een uniek moment zorgde door de titel te delen met zijn boezemvriend Barshim, viel net naast het podium.

Rojas vult indrukwekkende erelijst verder aan

Olympisch goud in Tokio, drie wereldtitels indoor, twee wereldtitels outdoor én wereldrecordhoudster. Yulimar Rojas was al de grootste hink-stap-springster aller tijden en deed er in Eugene nog een schepje bovenop.



De 26-jarige Venezolaanse gaf de concurrentie ruimschoots het nakijken met 15,47 meter, een beste wereldjaarprestatie en de zesde beste sprong ooit. Het leverde Rojas een derde wereldtitel op rij op, ze is de eerste vrouw die dat voor elkaar krijgt in het hink-stap-springen. De Jamaicaanse Shanieka Ricketts was de beste na het Venezolaanse fenomeen met een sprong van 14,89 meter. Het brons ging naar de Amerikaanse Tori Franklin met 14,72 meter.

Kipyegon drukt weer haar stempel op de 1.500 meter

Op de 1.500 meter bij de vrouwen ging het van bij de start verschroeiend hard. Na een waanzinnige doorkomsttijd van 55"12 op 400 meter bleven er nog 4 kandidates over voor 3 medailles: de Ethiopiërs Gudaf Tsegay en Freweyni Hailu, de Britse Laura Muir en topfavoriete Faith Kipyegon. Tegen Kipyegon bleek geen kruid gewassen. Met een indrukwekkende versnelling in de laatste ronde stormde de tweevoudig olympisch kampioene solo naar winst in 3'52"96. Tsegay pakte het zilver, het brons was voor Muir. Voor Kipyegon is het haar tweede wereldtitel, ook in 2017 in Londen werd de 28-jarige Keniaanse al eens wereldkampioene. Evenveel keer greep ze ook net naast WK-goud. In 2015 in Peking was Genzebe Dibaba te sterk en drie jaar geleden in Doha moest ze de Nederlandse Sifan Hassan voor zich dulden.

El Bakkali verovert 1e wereldtitel op de 3.000m steeple