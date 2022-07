Topfavoriet Joshua Cheptegei is de sterkste op 10.000m, Amerikaanse slingert haar hamer het verste

Op de 10.000 meter kregen we zoals dat doorgaans de traditie is een echte nagelbijter. Na een vrij gesloten race namen de Oegandezen iets over halfweg het heft in handen, maar voor veel afscheiding zorgde dat niet.

Een verrassend sterke Isaac Kimeli overleefde bijzonder lang en bleef tot enkele rondes voor het einde in 5e positie lopen, maar onder het verschroeiende tempo van topfavoriet Joshua Cheptegei moest hij uiteindelijk afhaken.

In de laatste ronde legde Cheptegei een tempo op waar niemand nog overheen kon komen. In de achtergrond bleef Isaac Kimeli een hoog niveau halen en eindigde uiteindelijk bijzonder knap als 10e.