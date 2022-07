Thiam ziet Vetter naderen na 200 meter, Vidts zakt van de vierde naar de vijfde plaats

Oppermachtige Nafi Thiam nu al op weg naar wereldtitel

En of ze in orde is. Nafi Thiam maakt indruk op het WK atletiek.

De olympische kampioene gaf in de ochtendsessie meteen een duidelijk signaal aan de concurrentie. Zowel op de 100 meter horden (13"21, persoonlijk record), in het hoogspringen als in het kogelstoten (15m03) maakte ze indruk.

Zeker in het hoogspringen - het geliefde onderdeel van Thiam - liet ze de concurrentie met 1m95 vlotjes achter zich. In het kogelstoten moest ze enkel de Nederlandse Anouk Vetter voor zich dulden.

Ook op de 200 meter, niet haar beste onderdeel, was Thiam op niveau. Ze werd tweede in haar reeks in 24"39, amper 2 honderdste seconde boven haar seizoensbeste tijd. Vetter deed het in de tweede reeks wel beter in 23"73 en verkleinde haar achterstand op Thiam zo van 124 punten naar 61 punten.