Oppermachtige Nafi Thiam geeft concurrentie nu al het nakijken, Vidts momenteel 4e

PR voor Vidts in het kogelstoten, Thiam stoot 15m03.

Persoonlijk record Vidts. 14 meter 43, Noor Vidts boekt een persoonlijk record in het kogelstoten. Sterk!

Thiam doet het goed in kogelstoten. Het blijft goed gaan voor Thiam in deze ochtendsessie. In het kogelstoten haalt ze 15m03. Daarmee staat ze 2e na Vetter. Vidts zit momenteel aan 14m05.

Thiam is overigens niet meer over de 1 meter 98 geraakt, maar dat is geen drama. Ze heeft een stevige bonus te pakken op de concurrentie. Het is nu tijd voor het kogelstoten.

Op 1m98 botst Thiam dan toch op haar limieten. Ze heeft wel nog een poging te goed, maar het lijkt een (te) zware opdracht om ook over die hoogte te zweven.

Straf! Thiam springt ook over 1,95 meter.

En ook 1 meter 95 gaat voor de bijl! Thiam heeft na 2 disciplines al een fantastische marge op de concurrentie. Ze zit in topvorm en laat dat hier even zien.

Thiam vliegt over 1,92 meter.

Thiam krijgt concurrentie. De Poolse Adrianna Sulek gaat over 1 meter 89 en Nafi Thiam springt nu zelfs over 1 meter 92. Straf. De bonus van Thiam op de Nederlandse Anouk Vetter is intussen heel stevig aan het worden.

Thiam gaat over 1,89 meter.

Het gaat ook goed voor Thiam op 1 meter 83, 86 én 89. Geen enkel probleem voor de olympische kampioene. Noor Vidts blijft voorlopig steken op 1 meter 83, het is afwachten of ze daar nog boven raakt.

Vidts gaat in 1 keer over 1,80 meter.

Vidts en Thiam over 1m80. Geen problemen voor Thiam op 1m80 en dat is uiteraard geen verrassing. Benieuwd waar ze straks zal uitkomen. Ook Vidts raakt even later over de lat op dezelfde hoogte.

Vidts gaat in 2 keer over 1,77 meter.

We zijn aangekomen bij het hoogspringen. Vidts raakt niet zonder moeite over 1 meter 77. Haar persoonlijke record ligt op 1m84. Thiam komt straks vanaf 1m80 in actie.

Prima start. Vidts en Thiam zijn dus uitstekend begonnen aan hun zevenkamp. In de stand heeft Vidts vooralsnog een puntje meer (1094), maar straks komt een sterk onderdeel voor Thiam: het hoogspringen.

Vidts loopt seizoensbeste tijd op de 100m horden.

Vidts toch net op 4. De officiële uitslag zet Noor Vidts uiteindelijk toch op plekje 4. De Amerikaanse Anna Hall eindigt wel in dezelfde tijd (13"20).