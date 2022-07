Uitzinnige vreugde bij steeplekampioene Jeruto, Feng verrast met goud in discuswerpen

Jeruto blaast iedereen omver op de 3.000 meter steeple

Twee atletes domineerden dit seizoen de 3.000 meter steeple bij de vrouwen: Norah Jeruto en Winfred Mutile Yavi. Allebei geboren in Kenia, maar de ene loopt intussen voor Kazachstan, de andere voor Bahrein.

Het topduo trok ook in Eugene meteen fel van leer. Voor olympisch kampioene Peruth Chemutai ging al snel té snel. Enkel het Ethiopische duo Werkuha Getachew en Mekides Abebe konden het verschroeiende tempo volgen.

Bij de laatste sprong over de waterbak ging het fout voor Yavi, het podium was weg. Jeruto stormde onverstoorbaar door en bezorgde Kazachstan zijn eerste goud op de steeple. In een absolute toptijd bovendien van 8'53"02, een kampioenschaprecord. Het zilver ging naar Getachew, het brons was voor Abebe.

De uitzinninge vreugde bij Jeruto stond in schril contrast met de ontgoocheling bij Yavi. Voor haar wil het maar niet lukken op kampioenschappen. Op het WK in 2017 werd ze 8e, in 2019 viel ze net naast het WK-podium en afgelopen zomer strandde ze op een 10e plaats in de olympische finale.