Vijfde wereldtitel voor Fraser-Pryce op koninginnennummer, kogelstoter Crouser vult leemte op palmares

Na Tokio ook Jamaicaans podium in Eugene

De intussen 35-jarige Fraser-Pryce moest toen vrede nemen met zilver, maar in Eugene snelde ze overtuigend naar goud in 10"67, een kampioenschapsrecord. Voor de tweevoudige olympisch kampioene al haar vijfde wereldtitel op het koninginnennummer. Het zilver was voor Jackson, regerend olympisch kampioen Thompson-Herah moest vrede nemen met brons.

Dat de finale van de 100 meter bij de vrouwen tot een Jamaicaans podium zou leiden stond in de sterren geschreven. Ook vorige zomer op de Olympische Spelen in Tokio verdeelden Elaine Thompson-Herah, Shelly-Ann Fraser-Pryce en Shericka Jackson de medailles onder elkaar.

Ontgoocheling voor Allen, triomf voor Holloway op de 110m horden

Grant Holloway liet het niet aan zijn hart komen. De Amerikaan verlengde zijn titel in 13"03. Daarmee was hij 5 honderdsten seconde sneller dan zijn landgenoot Trey Cunningham. De Spanjaard Asier Martinez profiteerde van het wegvallen van Allen en veroverde het brons.

Drama in de finale van de 110 meter horden. Net voor de start viel olympisch kampioen Hansle Parchment bij het opwarmen geblesseerd uit. De weg naar een Amerikaans podium leek helemaal vrij, maar een valse start van Devon Allen gooide roet in het eten.

Olympisch kampioen Parchment valt geblesseerd uit

Drama voor Devon Allen door valse start

Holloway verlengt zijn wereldtitel

Geen revanche voor Morris, Nageotte pakt weer goud

In het polsstokspringen bij de vrouwen wou Sandi Morris haar olympische nachtmerrie doorspoelen. Vorige zomer brak ze haar polsstok tijdens de kwalificaties in Tokio en moest de zilveren medaillewinnares van Rio geblesseerd de strijd staken.

Maar ook in Eugene werd het een ontgoocheling voor de Amerikaanse. Haar landgenote en regerend olympisch kampioene Katie Nageotte pakte het goud met een sprong over 4,85 meter. Nageotte had daar slechts één poging voor nodig, Morris raakte er pas bij haar tweede poging over en moest vrede nemen met zilver. Het brons was voor de Australische Nina Kennedy.