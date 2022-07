Onderschatting bij tegenstander? "Zweden uitgeschakeld door België? Zou een fiasco zijn!"

Waren de Red Flames tegen Italië en vooral tegen Frankrijk al de underdog, dan is dat tegen Zweden zeker zo. De Scandinaviërs staan 2e op de wereldranglijst en draaien al decennia mee aan de top van het vrouwenvoetbal. In Zweden denkt dan ook niemand dat België de vice-olympische kampioen iets in de weg zal leggen. ""Jackpot!", dacht iedereen toen België uit de bus kwam", vertelt een Zweedse journalist ons.

Op het EK 5 jaar geleden werd Zweden uitgeschakeld in de kwartfinales, door gastland en latere winnaar Nederland. Op het WK van 2019 werden de Zweedse vrouwen 3e en vorige zomer keerden ze van de Olympische Spelen terug met zilver.

Volgt op dit EK de hoofdvogel? Het geloof in Zweden was al groot en is nog gegroeid met de Red Flames als tegenstanders in de kwartfinale. "Italië en zeker Frankrijk wilde iedereen vermijden. Toen België uit de bus kwam, dacht iedereen in Zweden: "jackpot!". Pers en zeker publiek hebben er alle vertrouwen in: we winnen met 3 of 4 goals verschil, dat is de teneur”, zegt Johan Kücükaslan, journalist bij de openbare omroep SVT. "Als we de kwartfinale zouden verliezen, zou dat een fiasco zijn. De "biggest upset" ooit! Ook omdat meer dan de helft van de Red Flames geen prof is."

Speelsters tonen wel respect

Dreigt er dan onderschatting bij de tegenstander? "De speelsters spreken dat zeker niet uit, zij praten met veel respect over de Belgen", zo voegt Kücükaslan er snel aan toe. Toch zullen ook zij niet rouwig zijn met de tegenstander van vanavond. Onderschatting dus, misschien. En het feit dat de huidige selectie van "Sverige" er al vaak dichtbij was, maar het wel nog niet heeft kunnen afmaken. "Hebben ze die winnaarsmentaliteit die nodig is om het ook af te ronden? Dat vragen we ons wel af, zeker na die verloren olympische finale tegen Canada, al was dat wel na strafschoppen." Dat kan de wil om het nu wel te doen natuurlijk nog versterken. "Keepster Hedvig Lindahl bijvoorbeeld zei al dat ze het beu is om er altijd naast te grijpen."

Twee miljoen kijkers

Zweden heeft een veel rijkere traditie in het vrouwenvoetbal. Dat wordt zeker tijdens een EK of WK duidelijk. "Vrouwenvoetbal is nu echt heel groot, dat is begonnen met het WK van 2003 in Amerika." Zweden verloor toen de finale van Duitsland na een golden goal. "Sindsdien is er elk toernooi heel veel enthousiasme. De matchen tijdens de groepsfase nu haalden twee miljoen kijkers en dat zal nog groeien." De journalist maakt er wel een kanttekening bij: de aandacht voor de eigen competitie is heel wat minder en het niveau is er de laatste jaren ook niet op vooruitgegaan. "Maar voor de nationale ploeg is dat geen groot probleem, want de meeste internationals spelen in het buitenland."

Helpt corona de Flames?

Kücükaslan noemt de Zweedse selectie nu een echt sterrenteam. "Met Rolfö bijvoorbeeld, van Barcelona, al was zij nog niet op haar best in Engeland. Dat geldt ook voor Eriksson (Chelsea). Dan zijn er nog Hürtig, Blackstenius, … . En zeker ook Kosovare Asllani, tot nu toe onze belangrijkste speelster op dit EK." Ook belangrijk is aanvoerder Caroline Seger, maar zij miste wel Portugal door een blessure. En dan is er nog het coronavirus dat in de selectie is geslopen. Twee speelsters zijn al zeker positief en out voor vanavond, onder meer vaste rechtsachter Hanna Glas. Donderdag waren er nog eens 3 speelsters met symptomen. "Het zorgt voor extra stress", zei speelster Fridolina Rolfö. "Het is een "messy situation"", beaamt Kücükaslan. "Maar tenzij er nog meer gevallen bijkomen, is het gevoel toch: beter nu tegen België dan voor de halve finale." Dat ze zonder extra coronagevallen die halve finales zullen halen, daar twijfelt in Zweden niemand aan.