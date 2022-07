Fabio Jakobsen na gevecht tegen tijdslimiet: "Ook de komende dagen geef ik niet op, dan maar buiten tijd"

Een passage door de Alpen, de enorme hitte en nu vier stevige beklimmingen op een rij in de Pyreneeën: het parcours is de laatste dagen ongenadig voor een rasspurter als Fabio Jakobsen.

Op Peyragudes kwam hij dan ook maar net op tijd binnen. Een 15-tal seconden zou de Ronde van Frankrijk er voor de Nederlandse spurtbom hebben opgezeten.

"Ik heb intussen een massage gehad en ook wat gegeten", vertelde Jakobsen. "Tijdens de etappe heb ik wel 2 of 3 gedacht dat het genoeg geweest was, maar dat is het uiteraard nooit. Ik ga niet opgeven, ook niet de komende dagen, dan kom ik maar buiten tijd aan."

Op de finish hield Jakobsen een hele kleine marge over: "Ik ben zo enorm diep gegaan, de beelden spreken voor zich denk ik. De ploeg hield me ook op de hoogte dat het spannend zou worden. Ik geloofde er zelf ook niet helemaal meer in, maar ben toch maximaal blijven gaan."

Jakobsen kreeg tot op de finish enorm veel aanmoedigingen van zijn ploeggenoten: "Als ik de emotie bij Florian (Sénéchal) zie, krijg ik het ook even warm", ging een zichtbaar ontroerde Jakobsen verder bij het zien van het interview met de Franse kampioen na afloop van de etappe.

"Hij is mijn maat en hij wilde echt bij me blijven, maar het was te krap en hij moest me laten gaan. Ik ben heel blij dat hij mijn ploegmaat is en ik dit samen met hem kan beleven."