Fabio Jakobsen, gisteren laatste, moet vandaag weer over de Galibier: "Niet mijn beste maat"

Finishen doen we vandaag op Alpe d'Huez, de Nederlandse berg. "Ik heb gehoord dat er daar altijd een groot feest is. Hopelijk kan ik er een beetje van genieten, want gisteren was het echt nog knokken op de laatste klim."

"Gisteren was de Galibier zeker niet mijn beste maat. Maar niemand heeft ooit gezegd dat de Tour de France gemakkelijk is."

Vandaag wacht opnieuw een loodzware dag, met opnieuw een passage over de Galibier. Is de rit van gisteren verteerd? "Dat zullen we vandaag zien", blijft hij op de vlakte.

Lampaert: "De Tour is zeker nog niet gedaan"

Yves Lampaert is één van de mannen die bij Fabio Jakobsen blijft in het gebergte. Wat verwacht hij van de rit van vandaag? "Gisteren ging het vrij goed, maar we hebben met Fabio Jakobsen wel ons werk gehad om hem over de Galibier te krijgen."

"Fabio had het op de top van de Galibier echt wel lastig, zeker met die hoogte. Maar uiteindelijk hebben we het goed overleefd."

Vandaag is misschien wel nog zwaarder, met 3 cols Buiten Categorie op het menu. Is de Tour gestreden? "Ik denk het niet. Het is misschien wel goed voor Pogacar dat hij de gele trui niet meer heeft en dat zijn verzwakt team de koers niet meer moet dragen."

"Het is hoe dan ook opnieuw een super zware rit in de warmte. Volgens mij gaat Pogacar wachten tot op Alpe d'Huez. Het is nog ver tot Parijs en hij mag niet te overmoedig worden. "

"Ik heb Alpe d'Huez al eens gedaan in 2018 na een gelijkaardige rit, met toen de Madeleine in plaats van de Galibier. Het was pittig, ik heb er niet echt van kunnen genieten."