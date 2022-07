"We zullen zien of we bij de topteams op tijd en stond iemand kunnen weghalen"

Hij had naar eigen zeggen geen zin meer in stress en hij wilde zich enkel blijven engageren als er een deal op lange termijn was: Patrick Lefevere (67) is maar wat blij dat hij zijn renners 5 jaar zekerheid kan schenken dankzij Soudal en Quick Step.

Soudal en Quick Step verbinden zich de komende 5 jaar aan elkaar bij de stal van Patrick Lefevere. Ook het budget schiet de hoogte in. "Maar jullie weten ook dat een winnaar een ferme bonus vangt", temperde Lefevere meteen de euforie. "Wij zijn een winnend team en we overschrijden elk jaar de grens van bonussen." Met de nieuwe sponsors wil Lefevere eindelijk ook voluit de kaart van de grote rondes trekken. Hij benadrukte nog eens dat met Julian Alaphilippe (5e in de Tour), Enric Mas (2e in de Vuelta) en Bob Jungels (6e in de Giro) al iets gerealiseerd is in het verleden. "Het moet nog meer worden, maar we zetten mensen niet onder druk. Als het niet zo is, dan zal de wereld niet vergaan, zolang er in Moskou niemand op een rode knop drukt."

"We leggen niet al onze eieren in één mand"

Als grote rondes en rittenkoersen in de buik van Soudal-Quick Step ter sprake komen, dan wordt er natuurlijk gekeken naar Remco Evenepoel. Patrick Lefevere: "We leggen niet al onze eieren in één mand. Zo brengen sprinters rust in een ploeg. Als ze winnen, dan kalmeert iedereen en is er euforie. Dat geven we niet op." "Maar in grote teams zoals Jumbo-Visma, UAE en Ineos Grenadiers zitten renners die stuk voor stuk kopman kunnen worden, maar ze kiezen voor zekerheid." "We zullen zien of we op tijd en stond daar iemand kunnen weghalen", prikkelde de patron. (lees voort onder de video)

"Manager van Lampaert heeft me gestuurd dat het in orde is"