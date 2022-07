Yves Lampaert in het geel, the day after: "Ik kon niet slapen door de adrenaline"

"Het is speciaal", opende Lampaert voor onze microfoon. "Veel collega's waren blij voor mij, dat is altijd wel leuk. Ik heb moeilijk kunnen slapen, er zat nog veel adrenaline in mij."



"Ik heb nog wat zitten nazweten en ben pas rond 2 uur in slaap kunnen vallen. Maar dat hoort er nu eenmaal bij."

Heeft Lampaert geslapen in zijn gele trui? "Ik heb de trui niet meer aangehad gisteren, hij lag in mijn koffer."



"Ik heb enkel nog naar Vive le Vélo gekeken, omdat ik dat een mooi programma vind. Voor de rest heb ik geprobeerd stil te vallen, maar dat ging niet zo vlot."



Is het besef al wat doorgedrongen bij Lampaert? "Dit is meer dan een droom, dit had ik nooit kunnen bedenken."



"Niemand had mij als winnaar kunnen voorspellen, het is gewoon een hele straffe prestatie van mezelf. Het was zo'n dag waarin alle puzzelstukjes in mekaar vielen."