Tim Declercq miste gele raid van Lampaert: "Ik was mijn haag aan het scheren"

"Deze overwinning is hem zo hard gegund, want hij heeft er zoveel voor gedaan. Ik was er nu natuurlijk extra graag bij geweest om het live mee te maken."

"Dit is een overwinning voor mijn beste vriend Tim Declercq. Ik wou dit zo graag vieren met hem", zei een geëmotioneerde Lampaert na zijn overwinnining in de openingstijdrit van de Tour. "Het is zo jammer dat hij hier niet is."

Ik had zo graag op kop gereden voor Yves in de gele trui, dat was memorabel geweest.

Maar Declercq maakte het zelfs helemaal niet live mee, blijkt nu. "Het deed zoveel pijn om er niet bij te zijn in de Tour, dat ik niet echt aan het kijken was", vertelt Declercq. "Ik was mijn haag aan het scheren."

"Tot mijn vrouw plots riep: "Yves heeft de beste tijd". Ik had wel gedacht dat hij kans maakte op de top 10, maar dit... Yves zal wel niet kwaad zijn dat ik niet had verwacht dat hij tussen al die wereldtoppers, die een doel hadden gemaakt van die tijdrit, de overwinning zou pakken."

De haag moest dan maar even wachten. "Ik heb Yves wat berichtjes gestuurd toen hij in de hot seat zat. Ik bel hem vanavond wel eens, hopelijk draagt hij dan nog altijd de gele trui."

"Ik had zo graag op kop gereden voor Yves in de gele trui, dat was memorabel geweest. Het is dubbel jammer, omdat ik nul symptomen heb en nog altijd negatief test. Ik was veel liever ziek geweest, nu lijkt het alsof ik voor niets thuis zit."

En hoe is het met de haag afgelopen? "Intussen is die proper, maar misschien heb ik hem iets te snel afgewerkt. Ik wou nog klaar zijn voor het donker."