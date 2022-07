Fabio Jakobsen in de wolken met etappewinst: "Terugkeer was lang proces, gelukkig kan ik nog winnen"

Fabio Jakobsen is vandaag de snelste man op twee wielen. Na een chaotische sprint liet de Nederlander Wout van Aert achter zich. "Hiermee betaal ik iedereen terug die me hielp bij mijn terugkeer, het was niet voor niets", zegt een dolgelukkige Jakobsen.

"Vandaag is "incroyable", zoals de Fransen zouden zeggen." De blijdschap stond op het gezicht van Fabio Jakobsen (Quick Step-Alpha Vinyl) te lezen. Twee jaar na zijn zware crash in de Ronde van Polen staat hij op nummer 1 in de Tour. "Het was een lang proces, stap voor stap kwam ik terug", deelt Jakobsen. "Heel wat mensen hebben me geholpen bij mijn terugkeer. Hiermee betaal ik hen terug, het was niet voor niets." "Ik ben blij dat ik nog kan genieten van het koersen, gelukkig kan ik nog winnen", zegt hij met een knipoog.



Al 15 jaar droom ik ervan om een rit te winnen in de Tour. Fabio Jakobsen

Na een chaotische aanloop, wist de ploeg van Patrick Lefevere toch de sprinttrein op de rails te zetten. "Het team zorgde ervoor dat ik in een goede positie bleef zitten", is Jakobsen dankbaar. "Morkov heeft me afgezet in het wiel van Van Aert. In de laatste 200 meter zat ik naast Sagan. We raakten elkaar, maar gelukkig bleven we allebei op de fiets. Ik ben erg blij dat ik hier win. Het klinkt makkelijk als ik het zo zeg, maar het doet pijn aan de benen. Dit is waarom we zo veel trainen."

"Al 15 jaar droom ik ervan om een rit te winnen in de Tour. Het is de grootste ronde van de wereld. Ik hoop dat iedereen er thuis van genoten heeft", besluit de Nederlander.

