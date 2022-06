Kasper Asgreen bergt gele droom op, Fabio Jakobsen: "Geen favoriet voor groen"

"Er is altijd stress en dat is een deel van de Tour. Als je na al die bergen in Parijs staat, is het nog mooier."

"Ik zal moeten vechten, misschien wel meer dan tijdens de sprintersritten. Maar Kasper (Asgreen, naast hem op de persconferentie) zal me wel over de Galibier en Alpe d'Huez gidsen."

"Of de tijdslimiet dan een nachtmerrie is? Dat is de keerzijde van de medaille", lachte hij. "Als je in de laatste 200 meter de snelste bent, dan ben je in de cols wellicht de traagste."

Vanaf vrijdag gaat zijn "droom" in vervulling en rijdt hij voor Quick Step-Alpha Vinyl de Tour. "Misschien wordt het nu minder een droom en meer realiteit", vatte hij zijn entree in de Tour-boeken samen.

Kasper Asgreen: "Geel is geen realistisch doel meer"

Kasper Asgreen (27) had als Deense tijdrijder zijn pad al uitgestippeld: vrijdag geel pakken in Kopenhagen. Dat plan is evenwel opgeborgen, zo gaf hij eerlijk toe.

"Geel is geen realistisch doel meer", vertelde de pechvogel van de Ronde van Zwitserland. "Ik was voor die koers ziek en had dus al een terugval en dan ben ik ook nog eens zwaar gevallen."

"Ik heb geen pijn meer, daarom kan ik ook starten. Maar mijn voorbereiding is niet goed genoeg geweest om het geel als doel te stellen."

Ploegleider Tom Steels kwam tot slot nog één keer terug op de afwezigheid van Julian Alaphilippe. "Het was een bijzonder moeilijke beslissing, maar we hebben dit gedaan voor Julian zelf."

"We mogen niet vergeten dat hij eind april nog erg zwaar gevallen is. Je mag de wereldkampioen niet naar de Tour sturen waarbij je het gevoel zou hebben dat zijn shirt in de wasmachine heeft gezeten. Hij moet in die trui kunnen schitteren, ook in de koersen na de Tour."