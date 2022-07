BEKIJK: Fabio Jakobsen rijdt zichzelf helemaal kapot, maar haalt net de tijdslimiet: "Mensenlief, wat een beeld"

"Nog één bergrit te overleven"

Vlak voor de bezemwagen en met de ploegauto in zijn wiel reed Jakobsen in zijn eentje richting de finishlijn. De klokt tikte snel weg in het nadeel van de Nederlandse sprinter, maar uiteindelijk hield hij aan de finishlijn nog een tiental seconden over om net binnen tijd te eindigen.

Ploegmaats Florian Sénéchal en Yves Lampaert, die een hele dag bij Jakobsen in de buurt waren gebleven stonden hun kopman op te wachten voorbij de finishlijn. Ze vierden zijn binnenkomst als een nieuwe sprintzege.

Jakobsen is zodanig diep gegaan dat hij tegen de reclameborden op zijn positieven moest komen. "Een just in time delivery", zei Renaat Schotte nog voor Jakobsen er was.

"Hij is er heel diep voor moeten gaan, maar wat een moment. Jakobsen heeft als sprinter vandaag een koers achteraan gewonnen."

"Het beeld van Jakobsen tegen de reclameborden vat alles samen", vult José De Cauwer aan. "De ploeg heeft hem moeten achterlaten, omdat het te gevaarlijk was om meerdere renners te verliezen. Wat een beeld, mensenlief."

"Hij moet nu nog een bergrit overleven", rondt Schotte af. "Maar daar zit hij nu nog niet aan te denken."