Serge Pauwels in Vive le Vélo: "Als Ineos nog de ambitie heeft om de Tour te winnen zullen ze moeten gokken"

"In teamverband zou de strijd eigenlijk al geleverd moeten worden door Ineos", vertelde Pauwels in Vive le Vélo. "Het zijn allemaal een soort van diesels. Ze reageren niet op de snedige demarrages van Pogacar en Vingegaard omdat het gewoon te snel gaat."

"Ik hoopte eigenlijk dat ze vandaag ook iets zouden proberen. Het is dan de vraag of ze niet kunnen of liever consolideren."

De superdag van Tadej Pogacar

De meest logische strijd de komende dagen is die tussen Tadej Pogacar en Jonas Vingegaard. De jonge Sloveen beloofde vuurwerk en lost die belofte ook in, maar kon de Deen vooralsnog niet kraken bergop.

"Je merkt toch ook een zekere twijfel", ging Loïc Segaert, de broer en coach van Alec, verder in Vive le Vélo. "Hij heeft er ook zijn twijfels bij of het nog zal lukken en dat is uiteraard normaal."

"Hij heeft gezegd dat hij het iedere beklimming zal blijven proberen", gaat Pauwels verder. "Al voel je toch bij hem dat het zeer moeilijk zal worden."

"Het is wel zo dat Pogacar in elke grote ronde altijd wel eens een superdag kende. Vorig seizoen was dat in die etappe naar Le Grand Bornand waar hij 3 minuten pakte op de concurrentie. Als die dag nog moet komen dan kan het wel."