Hugo Houle eert overleden broer en laat Canada en Israël vieren, status quo voor geel

clock 17:14 17 uur 14. Mas en Bardet de verliezers. Ook Mas en Bardet zijn binnen. De Spanjaard verliest bijna drie minuten, de Fransman nog een halve minuut meer. . Mas en Bardet de verliezers Ook Mas en Bardet zijn binnen. De Spanjaard verliest bijna drie minuten, de Fransman nog een halve minuut meer.

clock 17:11 17 uur 11. Pogacar en Vingegaard komen samen aan. Van Aert regelt het "sprintje" in de groep van de favorieten op bijna 6 minuten en pakt zo nog enkele puntjes voor de groene trui. Pogacar heeft het geprobeerd vandaag, maar Vingegaard kraakte niet. Morgen en overmorgen komen we boven aan, het zal daar moeten gebeuren voor de Sloveen. . Pogacar en Vingegaard komen samen aan Van Aert regelt het "sprintje" in de groep van de favorieten op bijna 6 minuten en pakt zo nog enkele puntjes voor de groene trui.

Pogacar heeft het geprobeerd vandaag, maar Vingegaard kraakte niet. Morgen en overmorgen komen we boven aan, het zal daar moeten gebeuren voor de Sloveen.

clock 17:09 17 uur 09. Wat een winnaars in deze Tour. José De Cauwer. Wat een winnaars in deze Tour. José De Cauwer

clock 17:09 17 uur 09. Emotionele Hugo Houle rondt ontsnapping af en wint de 16e rit in de Tour. Emotionele Hugo Houle rondt ontsnapping af en wint de 16e rit in de Tour

clock 17:08 17 uur 08. "Deze is voor mijn broer", zegt Houle na de finish. Kippenvel krijg je ervan. . "Deze is voor mijn broer", zegt Houle na de finish. Kippenvel krijg je ervan.

clock 17:07 17 uur 07. Vlasov is 6e na de eerste tocht door de Pyreneeën. De Rus van Bora zal een zaakje doen in het klassement. . Vlasov is 6e na de eerste tocht door de Pyreneeën. De Rus van Bora zal een zaakje doen in het klassement.

clock 17:05 17 uur 05. Op meer dan een minuut wordt Madoaus tweede, Woods komt met een grote glimlach op zijn gezicht als derde over de finishlijn. . Op meer dan een minuut wordt Madoaus tweede, Woods komt met een grote glimlach op zijn gezicht als derde over de finishlijn.

clock 17:04 17 uur 04 match afgelopen end time Houle wint! Wat een moment voor Hugo Houle. Tien jaar na de dood van zijn broer komt de Canadees al wenend over de finishlijn in Foix.

clock 17:04 Nog 1.000 meter voor Houle. Na een geweldige etappe in de aanval komt Houle in de laatste kilometer. Hij geniet met volle teugen van zijn triomftocht. . 17 uur 04. last km Nog 1.000 meter voor Houle Na een geweldige etappe in de aanval komt Houle in de laatste kilometer. Hij geniet met volle teugen van zijn triomftocht.

clock 17:03 17 uur 03. Woods glundert in het wiel van Jorgenson. Hij steekt zijn duim omhoog, de tweede ritzege voor Israel-Premier Tech is binnen. . Woods glundert in het wiel van Jorgenson. Hij steekt zijn duim omhoog, de tweede ritzege voor Israel-Premier Tech is binnen.

clock 17:02 17 uur 02. Storer en Madouas strijden voor wat ze waard zijn om nog bij Jorgenson en Woods te komen. De tandem van FDJ hangt op 20 seconden. . Storer en Madouas strijden voor wat ze waard zijn om nog bij Jorgenson en Woods te komen. De tandem van FDJ hangt op 20 seconden.

clock 17:00 17 uur . Nog 5km. 5m scheiden Houle van eeuwige roem. Zijn voorsprong op Jorgenson en Woods is geruststellend: 57 seconden. . Nog 5km 5m scheiden Houle van eeuwige roem. Zijn voorsprong op Jorgenson en Woods is geruststellend: 57 seconden.

clock 16:58 16 uur 58. Soler ziet af. Hoe zou het nog zijn met Marc Soler? De Spaanse ploegmaat van Pogacar volgt op 45 minuten van Houle. Komt hij buiten tijd aan straks? . Soler ziet af Hoe zou het nog zijn met Marc Soler? De Spaanse ploegmaat van Pogacar volgt op 45 minuten van Houle. Komt hij buiten tijd aan straks?

clock 16:56 16 uur 56. Houle is zegezeker. Jorgenson draagt de sporen van zijn val, maar komt toch opnieuw bij Woods. De Canadees kruipt opnieuw in zijn rol van afstopper. . Houle is zegezeker Jorgenson draagt de sporen van zijn val, maar komt toch opnieuw bij Woods. De Canadees kruipt opnieuw in zijn rol van afstopper.

clock 16:54 16 uur 54. Gaudu rijdt heel goed naar beneden, hij komt opnieuw aansluiten bij Vingegaard, Pogacar, Thomas, Quintana en co.. . Gaudu rijdt heel goed naar beneden, hij komt opnieuw aansluiten bij Vingegaard, Pogacar, Thomas, Quintana en co..

clock 16:52 Woods rijdt alleen achter Houle. Jorgenson schuift onderuit in een bocht, Woods is nu alleen in de achtervolging. Gaat hij ook vol richting zijn ploegmaat? . 16 uur 52. fall Woods rijdt alleen achter Houle Jorgenson schuift onderuit in een bocht, Woods is nu alleen in de achtervolging. Gaat hij ook vol richting zijn ploegmaat?

clock 16:52 16 uur 52. Ai ai ai! Jorgensen komt ten val in de laatste afdaling. Ai ai ai! Jorgensen komt ten val in de laatste afdaling

clock 16:50 16 uur 50. Nog 15km en Houle is binnen in Foix. Jorgensen en ploegmaat Woods volgen op 30 seconden van de Canadees. . Nog 15km en Houle is binnen in Foix. Jorgensen en ploegmaat Woods volgen op 30 seconden van de Canadees.

clock 16:49 16 uur 49. De Franse podiumhoop lijkt weg te smelten. De Franse podiumhoop lijkt weg te smelten

clock 16:48 16 uur 48. Tik voor Bardet. Drie minuten na Vingegaard en Pogacar komt nu pas Bardet boven op de Mur de Péguère. De vierde in de stand krijgt een oplawaai van drie minuten om de oren. Een ferme tik voor de Fransman. . Tik voor Bardet Drie minuten na Vingegaard en Pogacar komt nu pas Bardet boven op de Mur de Péguère. De vierde in de stand krijgt een oplawaai van drie minuten om de oren. Een ferme tik voor de Fransman.

clock 16:46 16 uur 46. Thomas sluit weer aan. Van Aert en McNulty worden na een dag in de aanval ingelopen door het groepje met Vingegaard en Pogacar, waar ook Thomas weer de aansluiting maakt. . Thomas sluit weer aan Van Aert en McNulty worden na een dag in de aanval ingelopen door het groepje met Vingegaard en Pogacar, waar ook Thomas weer de aansluiting maakt.

clock 16:45 16 uur 45. Voor wat de strijd tussen de favorieten betreft, heeft de Mur de Péguère een muis gebaard. Gebeurt er nog iets in de afdaling richting Foix? . Voor wat de strijd tussen de favorieten betreft, heeft de Mur de Péguère een muis gebaard. Gebeurt er nog iets in de afdaling richting Foix?

clock 16:43 16 uur 43. Van Aert is nog altijd niet ingelopen en dat is een heel goede zaak voor leider Vingegaard. De groene trui zal straks zeker nog zijn duit in het zakje kunnen doen. . Van Aert is nog altijd niet ingelopen en dat is een heel goede zaak voor leider Vingegaard. De groene trui zal straks zeker nog zijn duit in het zakje kunnen doen.

clock 16:42 16 uur 42. Vingegaard straalt heel veel zelfvertrouwen uit. José De Cauwer. Vingegaard straalt heel veel zelfvertrouwen uit. José De Cauwer

clock 16:42 16 uur 42. Nog vier man samen. Het tempo van Kuss ligt hoog, Pogacar denk voorlopig niet aan een nieuwe aanval. In het zog van de gele en de witte trui klimt ook Quintana goed omhoog. Groter is het "peloton" niet meer. Thomas, Yates en Gaudu zijn niet veraf en kunnen straks misschien nog komen aansluiten bergaf. . Nog vier man samen Het tempo van Kuss ligt hoog, Pogacar denk voorlopig niet aan een nieuwe aanval. In het zog van de gele en de witte trui klimt ook Quintana goed omhoog. Groter is het "peloton" niet meer.

Thomas, Yates en Gaudu zijn niet veraf en kunnen straks misschien nog komen aansluiten bergaf.

clock 16:39 16 uur 39. De voorsprong van Houle op Woods en Jorgenson is 30 seconden. Hij is nog niet zegezeker, maar doet wel een gooi naar de ritzege. Ook Geschke pakt nog twee puntjes boven, hij is nog een dag langer zeker van de bolletjestrui. . De voorsprong van Houle op Woods en Jorgenson is 30 seconden. Hij is nog niet zegezeker, maar doet wel een gooi naar de ritzege.

Ook Geschke pakt nog twee puntjes boven, hij is nog een dag langer zeker van de bolletjestrui.

clock 16:38 16 uur 38. Oeps! Plots trapt Majka zijn fiets stuk. Oeps! Plots trapt Majka zijn fiets stuk

clock 16:38 Mur de Péguère (cat. 1). Houle is boven op de Mur de Péguère. De Canadees heeft nu nog 27 dalende kilometers voor de boeg richting Foix. . 16 uur 38. mountain Mur de Péguère (cat. 1) Houle is boven op de Mur de Péguère. De Canadees heeft nu nog 27 dalende kilometers voor de boeg richting Foix.

clock 16:37 Pech voor Majka. Vreemd moment op kop van de groep-Vingegaard. Majka rijdt zijn versnellingsapparaat aan diggelen en moet van de kop. Vingegaard stuurt meteen Kuss naar voren om over te nemen. . 16 uur 37. mechanical breakdown Pech voor Majka Vreemd moment op kop van de groep-Vingegaard. Majka rijdt zijn versnellingsapparaat aan diggelen en moet van de kop. Vingegaard stuurt meteen Kuss naar voren om over te nemen.

clock 16:35 16 uur 35. Houle dat doet zeer goed. Christophe Vandegoor. Houle dat doet zeer goed. Christophe Vandegoor

clock 16:33 16 uur 33. Op drie kilometer van de top overleggen Kuss en Vingegaard nog even, Thomas en Yates sluipen weer wat dichterbij. . Op drie kilometer van de top overleggen Kuss en Vingegaard nog even, Thomas en Yates sluipen weer wat dichterbij.

clock 16:33 16 uur 33. Ineos is aangewezen op achtervolgen. Ineos is aangewezen op achtervolgen

clock 16:32 16 uur 32. Yates en Thomas zijn op achtervolgen aangewezen. Ze hadden vandaag misschien wel de sleutel in handen, maar de benen willen niet mee. . Yates en Thomas zijn op achtervolgen aangewezen. Ze hadden vandaag misschien wel de sleutel in handen, maar de benen willen niet mee.

clock 16:31 16 uur 31. Majka neemt op het steile stuk van de Péguère over van de mannen van Movistar. Pogacar gaat goed mee met zijn luitenant, ook Vingegaard, Kuss en Quintana volgen nog. De rest zit op een gaatje. . Majka neemt op het steile stuk van de Péguère over van de mannen van Movistar. Pogacar gaat goed mee met zijn luitenant, ook Vingegaard, Kuss en Quintana volgen nog. De rest zit op een gaatje.

clock 16:29 16 uur 29. Meintjes is ondertussen weer bij de lurven gevat door het peloton, waar Movistar het werk opknapt voor Mas. Het gaat snel want Gaudu en Bardet zitten achteraan toch te puffen. . Meintjes is ondertussen weer bij de lurven gevat door het peloton, waar Movistar het werk opknapt voor Mas. Het gaat snel want Gaudu en Bardet zitten achteraan toch te puffen.

clock 16:28 53". Houle verzwakt niet. De Canadees van Israel heeft met Woods nog een landgenoot en ploegmaat in de achtervolgende groep met ook nog Michael Storer en Matteo Jorgenson. . 16 uur 28. time difference 53" Houle verzwakt niet. De Canadees van Israel heeft met Woods nog een landgenoot en ploegmaat in de achtervolgende groep met ook nog Michael Storer en Matteo Jorgenson.

clock 16:26 16 uur 26. Wout van Aert laat de andere vluchters rijden. Hij heeft nu nog één opdracht: boven komen met Vingegaard, zijn kopman. . Wout van Aert laat de andere vluchters rijden. Hij heeft nu nog één opdracht: boven komen met Vingegaard, zijn kopman.

clock 16:24 16 uur 24. Houle is eenzame leider. Houle is in zijn eentje aan het steilste gedeelte van de Mur de Péguère begonnen. Nog drie kilometer klimmen en hij is boven. . Houle is eenzame leider Houle is in zijn eentje aan het steilste gedeelte van de Mur de Péguère begonnen. Nog drie kilometer klimmen en hij is boven.

clock 16:21 16 uur 21. Het dagelijkse Meintjes-moment is aangebroken. De Zuid-Afrikaan rijdt niet echt ver weg van Vingegaard en co.. . Het dagelijkse Meintjes-moment is aangebroken. De Zuid-Afrikaan rijdt niet echt ver weg van Vingegaard en co..

clock 16:18 16 uur 18. Ook in het peloton zijn ze aan de Mur de Péguère begonnen. Hoelang wacht Pogacar met zijn vierde aanval? . Ook in het peloton zijn ze aan de Mur de Péguère begonnen. Hoelang wacht Pogacar met zijn vierde aanval?

clock 16:16 16 uur 16. Van Aert heeft de andere achtervolgers moeten laten lopen. De situatie: - Houle: nog 33km - Gallopin: +22" - Woods, Caruso, Storer, Madouas, Jorgenson: +43" - groep met Van Aert, Geschke, Teuns en Vlasov: +1'03" - peloton met Vingegaard en Pogacar: +7'55" . Van Aert heeft de andere achtervolgers moeten laten lopen. De situatie: - Houle: nog 33km - Gallopin: +22" - Woods, Caruso, Storer, Madouas, Jorgenson: +43" - groep met Van Aert, Geschke, Teuns en Vlasov: +1'03" - peloton met Vingegaard en Pogacar: +7'55"

clock 16:12 16 uur 12. Mur de Péguère. Houle is aan de Mur de Péguère begonnen. Vooral het einde van de klim is loodzwaar met stukken tot 18%. . Mur de Péguère Houle is aan de Mur de Péguère begonnen. Vooral het einde van de klim is loodzwaar met stukken tot 18%.

clock 16:10 16 uur 10. Plots een nieuwe leider. Buiten beeld zijn Hugo Houle en Tony Gallopin op en over de groep Van Aert gegaan. De Canadees heeft 10 seconden op de Fransman, de groene trui volgt op een halve minuut. . Plots een nieuwe leider Buiten beeld zijn Hugo Houle en Tony Gallopin op en over de groep Van Aert gegaan. De Canadees heeft 10 seconden op de Fransman, de groene trui volgt op een halve minuut.

clock 16:07 16 uur 07. Situatie in de afdaling van de Port de Lers:. 8 leiders met o.a. Van Aert, Teuns en Vlasov + 7'15: Mas + 7'23": groep met Vingegaard, Pogacar, Thomas + 8'01": groep met Bardet . Situatie in de afdaling van de Port de Lers: 8 leiders met o.a. Van Aert, Teuns en Vlasov + 7'15: Mas + 7'23": groep met Vingegaard, Pogacar, Thomas + 8'01": groep met Bardet

clock 16:06 16 uur 06. 8 leiders. Vlasov komt voorin opnieuw aansluiten bij Van Aert en co.. D Rus kan nog altijd een zaakje doen, want de voorsprong van de 8 leiders is nog altijd meer dan 7 minuten. . 8 leiders Vlasov komt voorin opnieuw aansluiten bij Van Aert en co.. D Rus kan nog altijd een zaakje doen, want de voorsprong van de 8 leiders is nog altijd meer dan 7 minuten.

clock 16:05 16 uur 05. Tour BEKIJK: Op ruim 50 kilometer van de finish opende Tadej Pogacar het (korte) aanvalfestival

clock 16:03 16 uur 03. Van Hooydonck, die mee was in de vlucht van de dag, wordt bergaf voorbijgesneld door Pogacar en Vingegaard. Wanneer de rust wat is teruggekeerd neemt de Vlaming zijn plaats op kop van wat overblijft in het peloton in. Goed gespeeld van Jumbo-Visma. . Van Hooydonck, die mee was in de vlucht van de dag, wordt bergaf voorbijgesneld door Pogacar en Vingegaard.

Wanneer de rust wat is teruggekeerd neemt de Vlaming zijn plaats op kop van wat overblijft in het peloton in. Goed gespeeld van Jumbo-Visma.

clock 16:02 16 uur 02. Pogacar probeert het nu ook in de afdaling, maar krijgt er Vingegaard niet af. Pogacar probeert het nu ook in de afdaling, maar krijgt er Vingegaard niet af

clock 16:01 16 uur 01. Het nieuwe wielrennen is fantastisch. Wat een geweldige Ronde van Frankrijk. Renaat Schotte. Het nieuwe wielrennen is fantastisch. Wat een geweldige Ronde van Frankrijk. Renaat Schotte

clock 16:00 16 uur . Hij blijft het proberen. Net na de top van de Port de Lers gaat Pogacar er een derde keer vandoor. Vingegaard is opnieuw goed mee met de Sloveen. . Hij blijft het proberen Net na de top van de Port de Lers gaat Pogacar er een derde keer vandoor. Vingegaard is opnieuw goed mee met de Sloveen.

clock 15:57 15 uur 57. De groep is plots erg uitgedund. Voor onder meer Bardet, de vierde in de stand, en Lutsenko gaat het te snel. . De groep is plots erg uitgedund. Voor onder meer Bardet, de vierde in de stand, en Lutsenko gaat het te snel.

clock 15:57 15 uur 57. Tweede prik van Pogacar. Hij had het beloofd en hij houdt ook woord: na een minuut van windstilte probeert Pogacar het een tweede keer, opnieuw plakt Vingegaard aan het wiel. . Tweede prik van Pogacar Hij had het beloofd en hij houdt ook woord: na een minuut van windstilte probeert Pogacar het een tweede keer, opnieuw plakt Vingegaard aan het wiel.

clock 15:56 15 uur 56. Daar gaat Pogacar! Op meer dan 50km van het einde versnelt Pogacar. Vingegaard is even verrast, maar komt daarna vlotjes aansluiten bij de tweevoudige Tour-winnaar. . Daar gaat Pogacar! Op meer dan 50km van het einde versnelt Pogacar. Vingegaard is even verrast, maar komt daarna vlotjes aansluiten bij de tweevoudige Tour-winnaar.

clock 15:56 15 uur 56. Daar gaat ie dan! Pogacar valt aan op 50km van het einde, maar krijgt Vingegaard mee. Daar gaat ie dan! Pogacar valt aan op 50km van het einde, maar krijgt Vingegaard mee

clock 15:53 15 uur 53. De coup van Movistar levert wel wat op. Mas rijdt een minuutje weg van Vingegaard en co. Met Jorgenson, helemaal voorin, en Izagirre, wat verderop, heeft hij voorin ook nog 2 ploegmaats die hem kunnen helpen. . De coup van Movistar levert wel wat op. Mas rijdt een minuutje weg van Vingegaard en co. Met Jorgenson, helemaal voorin, en Izagirre, wat verderop, heeft hij voorin ook nog 2 ploegmaats die hem kunnen helpen.

clock 15:52 Port de Lers (cat. 1). Geschke pakt de volle buit op de Port de Lers, de eerste col in de Pyreneeën in deze Tour. 10 punten erbij dus voor de Duitser. . 15 uur 52. mountain Port de Lers (cat. 1) Geschke pakt de volle buit op de Port de Lers, de eerste col in de Pyreneeën in deze Tour. 10 punten erbij dus voor de Duitser.

clock 15:51 15 uur 51. Ook Dylan Teuns is bezig aan een uitstekende klim. Hij volgt op amper 10 seconden van de 7 leiders. . Ook Dylan Teuns is bezig aan een uitstekende klim. Hij volgt op amper 10 seconden van de 7 leiders.

clock 15:48 15 uur 48. 7 leiders. We gaan naar een kopgroep met 7: Caruso, Woods en Storer krijgen op anderhalve kilometer van de top van de Port de Lers het gezelschap van Van Aert, Geschke, Jorgenson en McNulty. . 7 leiders We gaan naar een kopgroep met 7: Caruso, Woods en Storer krijgen op anderhalve kilometer van de top van de Port de Lers het gezelschap van Van Aert, Geschke, Jorgenson en McNulty.

clock 15:46 15 uur 46. Hola! De Spanjaarden trekken ten aanval. Hola! De Spanjaarden trekken ten aanval

clock 15:45 15 uur 45. Plots trekken twee Movistar-mannen met hun kopman Enric Mas in hun wiel stevig door in het peloton, het nekschot voor Benoot. Vingegaard heeft nu enkel nog Kuss. . Plots trekken twee Movistar-mannen met hun kopman Enric Mas in hun wiel stevig door in het peloton, het nekschot voor Benoot. Vingegaard heeft nu enkel nog Kuss.

clock 15:45 15 uur 45. Vlasov moet Van Aert en co. laten gaan. De Rus beleeft een Tour om snel te vergeten. . Vlasov moet Van Aert en co. laten gaan. De Rus beleeft een Tour om snel te vergeten.

clock 15:44 15 uur 44. In het peloton bepaalt Benoot nog altijd het tempo op de Port de Lers. Een straffe prestatie van de Gentenaar. . In het peloton bepaalt Benoot nog altijd het tempo op de Port de Lers. Een straffe prestatie van de Gentenaar.

clock 15:42 15 uur 42. Van Aert begint nu toch aan een achtervolging op Caruso, Woods en Storer. Kunnen nog mee met de groene trui: Jorgenson, Geschke, McNulty en Vlasov. . Van Aert begint nu toch aan een achtervolging op Caruso, Woods en Storer. Kunnen nog mee met de groene trui: Jorgenson, Geschke, McNulty en Vlasov.

clock 15:39 15 uur 39. Van Aert is wat passief op dit moment, dat is de logica zelve. Renaat Schotte. Van Aert is wat passief op dit moment, dat is de logica zelve. Renaat Schotte

clock 15:37 15 uur 37. De groep met Van Aert en Teuns, de enige overgebleven Belgen, volgt al op meer dan een minuut van Caruso en co. . De groep met Van Aert en Teuns, de enige overgebleven Belgen, volgt al op meer dan een minuut van Caruso en co.

clock 15:36 15 uur 36. Storer en Woods komen aansluiten bij Caruso. We hebben nu drie leiders. . Storer en Woods komen aansluiten bij Caruso. We hebben nu drie leiders.

clock 15:34 15 uur 34. Als een Siamese tweeling gaan Geschke en Powless op zoek naar Caruso. Tussenin hangen ook nog Woods en Storer. Nog 6km klimmen. . Als een Siamese tweeling gaan Geschke en Powless op zoek naar Caruso. Tussenin hangen ook nog Woods en Storer. Nog 6km klimmen.

clock 15:33 15 uur 33. In het peloton laat Laporte lopen. Leider Vingegaard heeft enkel nog Benoot en Kuss bij zich. . In het peloton laat Laporte lopen. Leider Vingegaard heeft enkel nog Benoot en Kuss bij zich.