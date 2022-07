"Creativiteit" bij Jumbo-Visma: "De gele trui werd altijd gesteund"

Ook in de eerste klautertocht door de Pyreneeën kleurde Wout van Aert het beeldscherm. De groene trui glipte in het schaakspel mee met de kopgroep en loodste gele trui Jonas Vingegaard in het slot rustig naar de finish. Van Aert werd zelf 13e.

En weer was Wout van Aert van a tot z in beeld. "Ik lees overal dat ik voor 3 tel. Grapje, hé", lachte de groene trui. "Het was weer een zware rit en iedereen was goed uitgerust, wij ook. Het was cruciaal om iemand mee te hebben in de vlucht en dat is goed gelukt." Van Aert wachtte op de top van de laatste klim. "Die was zo steil dat Jonas daar misschien geïsoleerd zou zitten en dan was het met die afdaling nog lang om alles te counteren. Zo hebben we dat kunnen omzeilen en werd hij altijd gesteund." Heeft Van Aert zelf aan de zege gedacht? "Ik had er misschien de benen voor, maar het plan was altijd om te wachten. Het zou sneu zijn om vol over die klim te gaan en als er dan iets gebeurt... Dit was de goeie tactiek." Een tactiek voor de komende dagen? "Dat kan. Maar zoals ik vandaag klom, is het ook goed om Jonas zo lang mogelijk bij te staan."

Nathan Van Hooydonck: "Creatief geweest"

Ook Nathan Van Hooydonck zat in de kopgroep van meer dan 25 renners. "Er reed een grote groep weg en ik had niet gezien dat Wout (van Aert) mee was", vertelde de meesterknecht. "We moesten sowieso iemand mee hebben. Zo zaten we met z'n tweeën vooraan, maar op de Port de Lers begonnen ze als een stel mafkezen te rijden." "Op de top heb ik voet aan de grond gezet en heb ik gewacht op Jonas (Vingegaard). Wout heeft dat op de Mur de Péguère gedaan." "We zijn creatief geweest met onze manschappen. Dat is goed. Zo staan we weer een dag dichter bij het einde."

Tiesj Benoot: "Het viel beter mee dan verwacht"