Tadej Pogacar na aanvalswerk: "Vandaag was niet ideaal, maar morgen en overmorgen liggen er kansen"

Pogacar: "Niet de ideale dag, uitkijken naar morgen en overmogen"

"Of ik dan zoals vandaag iets ga proberen in de afdaling? Niet speciaal, we zullen wel zien hoe de koers verloopt", klonk het bij de strijdvaardige Pogacar.

Met nog 2 zware ritten in de Pyreneeën voor de boeg liggen er volgens de beste jongere in deze Tour nog heel wat kansen: "Ik heb een verkenning gedaan van de komende etappes. Deze rit was niet ideaal om tijdwinst te boeken, maar die van morgen en overmorgen wel."

"Soler sukkelde dan ook nog eens met zijn gezondheid en Majka had materiaalpech. Het was dus allemaal niet geweldig, maar ik hoop op beterschap in de komende dagen."

Vingegaard: "Aanwezigheid Van Aert hield Pogacar tegen"

Ook gele man Jonas Vingegaard liet zijn licht schijnen op de gebeurtenissen in deze etappe: "De tactiek van onze ploeg klopte perfect. Het was voor mij heel belangrijk dat Van Aert voorin zat, anders had Pogacar misschien nog een aanvalspoging gedaan in de afdaling richting Foix."

"Dit plan werkte uitstekend voor ons vandaag, maar hoe we het de komende dagen zullen aanpakken moeten we nog bespreken."

In de dag voor de rustdag kwam Vingegaard nog stevig ten val, maar daar heeft hij naar eigen zeggen geen last meer van: "Op de rustdag voelde ik me eigenlijk al zeer goed, maar was ik nog wat stijf bij het wandelen."

"Dat was vandaag eigenlijk ook volledig verdwenen. Die val zal me in de komende dagen niet tegenhouden", klonk het bij de zelfzekere gele man.