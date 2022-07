Hugo Houle maakt ultieme droom waar voor overleden broer: "Heb hier 10 jaar voor gewerkt"

Deze etappezege is tot nu toe ongetwijfeld de mooiste overwinning in de carrière van de 31-jarige Canadees.

Een overwinning die ook bijzonder emotioneel is omwille van het overlijden van de broer van Hugo Houle - Pierrick - in 2012 na een aanrijding met vluchtmisdrijf.

"Toen we jonger waren, keken we altijd samen naar de Tour", vertelde Houle voor aanvang van deze Tour. "Het is dan ook mijn droom en ultieme doel om een etappe te winnen."

"Mijn broer heeft nooit de kans gekregen om mij als wielrenner aan het werk te zien. Daarom wil ik heel graag een rit winnen voordat ik stop."

In Foix is Houle nu ook in die ambitie geslaagd. Het leverde begrijpelijk hele emotionele taferelen op aan de finish: "Ik win nooit dus dit is uiteraard de mooiste zege uit mijn carrière", opende Houle in het flashinterview achteraf.

"Toen ik demarreerde, wilde ik eigenlijk het pad effenen voor Woods (ploegmakker). Maar hij liet wat ruimte en ik ging vol door. Op het einde zag ik enorm af, maar ik wist dat ik met een halve minuut op de top het misschien kon volhouden."

"Het was enorm afzien, maar ik gaf nooit op. In de technische zone kon ik mijn voorsprong dan wat uitbreiden en wist ik dat het ondanks opkomende krampen zou lukken."