Nils Eekhoff snoept Wout van Aert zowaar de tussensprint af: "Ik vond het wel sneu"

Wout van Aert zal zeer snel mathematisch zeker zijn van de groene trui. Bij de tussensprint in de 16e etappe kon hij een van de laatste stapjes zetten, maar Nils Eekhoff (DSM) vond dat Van Aert al voldoende punten en premies heeft verzameld. De Nederlander verraste onze landgenoot. 17 in plaats van 20 punten, dat was het gevolg.