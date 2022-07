Statistiekjes die Wout van Aert wellicht liever niet ziet: zo straf is zijn "zilveren" reeks

Steeds net niet. Wout van Aert moest zich in de Tour al drie keer tevreden stellen met zilver. Wat blijkt: het is een eeuwigheid geleden dat iemand zo'n hattrick lukte en WVA rondde meteen ook een mijlpaal. "Maar het is sowieso al heel straf dat Van Aert iedere keer op juiste plaats zit", oordelen onze analisten.

Het begon allemaal in de openingstijdrit in Kopenhagen waar Wout van Aert tweede eindigde achter de ijzersterke Yves Lampaert.

“Yves Lampaert steeg boven zichzelf uit, daar had ik een ritzege Van Aert verwacht”, vertelt Sven Nys in de Sporza Tour podcast.

Ook journalist Jonas Creteur dook in zijn archieven en kwam tot de vaststelling dat Van Aert zondag voor de honderdste keer in zijn carrière tweede eindigde in een UCI-race. Het merendeel van die ereplaatsen behaalde hij wel in het veldrijden (meestal achter Mathieu van der Poel).

Volgens ons podcast-duo Christophe Vandegoor en Sven Nys had Van Aert zich de voorbije dagen relatief weinig te verwijten.

“Als we puur spreken over rassprinters, zitten er een aantal in Van Aert's buurt zoals Groenewegen en Jakobsen. Zij komen tot hun recht als koers niet extreem zwaar is geweest. Dat hebben we nu 2 dagen gehad."

Van Aert zit nooit in de problemen of ingesloten, dat overkomt Ewan of Philipsen wel. Sven Nys