Vive le Vélo gemist? Bekijk hier de beste fragmenten van de uitzending

Na Denemarken en België houdt de Ronde van Frankrijk nu ook halt in Zwitserland. In Lausanne triomfeerde Wout van Aert na een machtige sprint bergop. Karl Vannieuwkerke nam in Vive le Vélo de etappe onder de loep met Red Lion Nicolas De Kerpel, ultraloper Karel Sabbe en voormalig winnaar van de groene trui Eddy Planckaert. De uitzending gemist? Geen nood. U vindt de vaste rubrieken en de integrale aflevering hier terug.