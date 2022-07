Vive le Vélo gemist? Bekijk hier de beste fragmenten van de uitzending

Voor de vierde keer Belgisch succes in de Tour. Jasper Philipsen won in Carcassonne zijn eerste touretappe voor Wout van Aert en Mads Pedersen. In Vive le Vélo ontving Karl gasten Erika Van Tielen, Mathew Hayman en Dirk De Wolf. Aflevering gemist? Geen nood. U vindt de vaste rubrieken en de integrale uitzending hier terug.