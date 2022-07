"Dollend en poserend voor selfies: we zagen totaal andere Thiam dan een jaar geleden"

Na haar tweede olympische titel in Tokio gaf Nafi Thiam toe dat ze het mentaal heel zwaar had. Een uitbarsting van tranen volgde. Dat waren beelden die we op het WK dit jaar niet zagen van de zevenkampster.

"We konden haar tijdens de stadionverkenning gadeslaan - zonder dat ze het in de gaten had - en ze liep er heel gelukkig bij. Dollend, poseren voor selfies, pleziermakend", vertelt Bert Sterckx vanuit Eugene.

"Alleen in het persmoment viel ze even uit de toon - waarschijnlijk had ze daar even geen zin in - maar tijdens de meerkamp zag je dat het goed zat."

Nafi Thiam liet zich vaak goedgezind opmerken. "De manier waarmee ze los en vrolijk omging met de concurrentie. Enkel op de 800 meter sloeg de stress wel toe, maar we zagen over het algemeen een andere Thiam dan een jaar geleden."