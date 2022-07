Nafi Thiam straalt na ijzersterke remonte die goud oplevert: "Heb alles gegeven"

"Het niveau in de zevenkamp lag enorm hoog. Ik ben onder de indruk van de scores die werden neergezet. Het was een duel op het scherp van de snede, ik ben dan ook tevreden dat ik zo sterk kon eindigen om het goud alsnog te pakken."

Ik zat in een positie die ik anders niet gewend was.

Voor het eerst moest Nafi Thiam niet inschatten hoeveel tijd ze mocht verliezen op de afsluitende 800 meter, maar moest ze jagen op haar concurrente om het goud, Anouk Vetter. "Ik was enorm gestresseerd. Niet dat ik anders nooit gestresseerd ben, maar nu zat ik toch in een positie die ik niet gewend was."

"Ik kon tijdens de race niet goed inschatten hoe goed Anouk Vetter liep, dus heb ik gewoon alles gegeven." En dat loonde: een persoonlijk record en een nieuwe gouden plak waren het gevolg.

Thiam leek met veel zelfvertrouwen haar nummers af te werken de afgelopen dagen. Gaat ze makkelijker om met de druk van de favorietenrol? "Dat was niet altijd het geval op de piste", lacht ze. "Maar ik was zeer gefocust en had de goede vorm te pakken."