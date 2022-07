Sportieve Anouk Vetter: "Hoop het volgende keer nog spannender te maken, maar ben blij voor Thiam"

"Ik ben blij dat ik het een beetje spannend kon maken, maar ik had nooit verwacht dat ik dit puntentotaal zou kunnen bereiken. Als je dat op een groot tornooi kunt, is dat echt wel kicken."

"Nafi was heel erg goed en draaide een geweldige meerkamp - besef ik nu pas - maar als ik verlies van Nafi schaam ik me helemaal niet", vertelt Vetter.

De Nederlandse atlete Anouk Vetter kan weer lachen. Op het WK in 2019 in Doha ging de 29-jarige Vetter door een diep dal. Vetter kreeg te kampen met enorme twijfels. Sommige mensen krijgen zelfvertrouwen van een goede prestatie. Bij Vetter was het totaal het omgekeerde.

"Ik heb gewoon pech dat de 800 meter niet mijn sterkste nummer is"

Het niveau stijgt elk jaar, zo was het puntentotaal voor brons veel hoger dan op de Olympische Spelen. "Met het puntentotaal vanop de Spelen had ik nooit op het podium gestaan."



Anouk Vetter stond voor de afsluitende 800 meter als eerste in de stand 19 punten voor op Nafi Thiam. Dacht ze even, dit lukt me wel?



"Ik heb gewoon pech dat de 800 meter niet mijn sterkste nummer is. Daarom dat ik me voorgenomen had om heel hard mijn best te doen, dan zie ik wel waar ik eindig", vertelt de 29-jarige Vetter. "Ik kan me niets kwalijk nemen. Dit is wat erin zat en dat heb ik ook gekregen."





Nafi Thiam was voor de 800 meter heel nerveus. "Ik was zelf heel kalm, misschien moet ik ook wat meer gespannen zijn. Misschien is dat het."





"Ik hoop dat ik de volgende keer net wat spannender kan maken, maar ik ben blij voor haar. We hebben er een hele mooie wedstrijd van gemaakt", besluit Vetter.