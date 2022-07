Bashir Abdi: "Blij met medaille, op dit niveau kan je ook met lege handen naar huis gaan"

De 33-jarige atleet haalde vorige zomer brons op de Spelen en nu brons op het WK. "Ik denk toch dat een olympische medaille een trapje hoger is. Omdat het om de 4 jaar is. Je hebt meer kans om een medaille op het WK te verdienen dan op de Olympische Spelen. Je moet dus langer wachten en het is veel historischer."

Menselijke fout bij de drankenstand

Tijdens de technische meeting voor de wedstrijd werd er beslist dat de drank niet uit de hand mocht aangegeven worden, maar op de tafel geplaatst moest worden.

"Dit wist ik gewoon niet", vertelt Abdi. "Dit was niet 100% duidelijk voor mij."

Normaal gezien zou de Belgische delegatie alle beslissingen die genomen worden op de technische meeting moeten meedelen aan de atleten.

"Fouten kunnen gemaakt worden en het is menselijk. We kunnen daar iets van leren", vertelt Abdi. "Gelukkig was het vandaag niet te warm. Beeld je in dat we de temperaturen hadden als in Sapporo, dan had ik de finish zeker niet gehaald", aldus de breed glimlachende Abdi.

In Sapporo werd de olympische marathon gelopen, waar het toen broeiend heet was.