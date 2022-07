Lotto-Soudal breekt contract van Arnaud De Lie open: "Indrukwekkend wat hij al toonde"

Arnaud De Lie heeft pas dit jaar de overstap gemaakt naar de profs, maar kan nu al een mooi palmares voorleggen. De 20-jarige sprinter zette al de Trofeo Palma, GP Jean-Pierre Monseré, Volta Limburg Classic, GP Marcel Kint, Heistse Pijl en Ronde van Limburg op zijn naam.

"Wat Arnaud dit jaar heeft laten zien als eerstejaarsprof is indrukwekkend", reageert John Lelangue, CEO van Lotto Soudal, op de contractverlenging. "We wisten dat hij een toptalent was, maar dat hij direct 6 keer zou winnen in zijn eerste halfjaar als prof, hadden we niet kunnen voorspellen."

"We geloven erin dat hij in de toekomst kan uitgroeien tot een renner die kan meedoen om de winst in de allergrootste wedstrijden. Renners als Arnaud De Lie, die we zelf opleiden en waar we vervolgens zelf mee kunnen scoren, zijn de toekomst van onze ploeg. Daarom zijn we heel blij dat hij langer bij ons blijft."



Arnaud De Lie dwong vanaf het begin van het seizoen het vertrouwen van de ploeg af en betaalde dat direct terug. "Ik voel me heel goed in deze ploeg", zei De Lie. "Bij alle renners, de staf en de sportdirecteurs voel ik me op mijn gemak."

"De ploeg heeft eigenlijk vanaf mijn eerste koers voor mij gereden. Als ik vertrouwen had in een goede sprint, kreeg ik alle steun. Dat wederzijdse vertrouwen is voor mij de belangrijkste reden om te verlengen."



De Lie wil zich blijven ontwikkelen bij Lotto-Soudal. "Hier krijg ik de kans om te blijven groeien op een goed ritme. Volgend jaar hoop ik te kunnen meedoen in grotere klassiekers. Een Nokere Koerse, bijvoorbeeld, zou ik graag willen winnen. Maar eerst richt ik me op de tweede seizoenshelft van 2022. Er komen nog genoeg mooie koersen aan waarin ik wil scoren."