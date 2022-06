José De Cauwer geniet van sprintsensatie Arnaud De Lie: "Hij zet Lotto-Soudal weer op de kaart"

Na de Trofeo Palma, de GP Monseré, de Volta Limburg Classic en de Marcel Kint Classic was Arnaud De Lie in de Heistse Pijl opnieuw de primus van de klas.

De 20-jarige neoprof blijft indruk maken. "Het is niet te geloven wat hij doet. Je brengt hem en hij maakt het gewoon af", vertelde José De Cauwer na afloop.

"Begin dit seizoen had ik een gesprek met Wim Vansevenant en hij vertelde me dat De Lie wel eens de nieuwe Tom Boonen kan worden. Hij was toen heel overtuigd van zijn zaak, het is in elk geval fantastisch wat hij momenteel laat zien."

"Als belofte won hij ook al verschillende mooie wedstrijden en er zit nog zo enorm veel rek op. Zeker qua voeding en traningsarbeid kan er nog een stuk bij. We hebben het laatste van deze De Lie zeker nog niet gezien."