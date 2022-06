Mark Cavendish zal de sprintbom nu wel kennen: "Hoe heet hij? De Lie? De Bie?"

Mark Cavendish foeterde overigens op zijn ketting na de sprint. "Ik kan niet tevreden zijn met die derde plaats na al het werk dat mijn ploegmakkers voor mij hebben gedaan."

"Het plan was om me te brengen net voor we de laatste beklimming gingen aanvatten op die kasseistrook. Dat lukte perfect. In de afdaling liep mijn ketting er echter weer af. Het is niet voor het eerst dat dit gebeurde dit seizoen en andermaal in de sprint. Ik wist dan al dat het moeilijk zou worden dit recht te zetten."

"Ik had door die opspelende ketting al een pak plaatsen verloren en moest dus eigenlijk al spurten voor de echte sprint eraan kwam. Arnaud De Lie was vandaag wel heel snel. Had ik de sprint kunnen starten bij de eerste vijf, waar ik zat voor die ketting tegenpruttelde, dan zat er meer in."