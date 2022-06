Degradatiestrijd: Lotto-Soudal is niet uitgeteld, wanneer schiet EF-EasyPost wakker?

Wielerwebsite lanternerouge.com.au houdt de degradatiestrijd in het peloton nauwgezet bij. Dit artikel is geïnspireerd op hun gedetailleerde rekenwerk.

Enkele tussentijdse conclusies:

Lotto-Soudal blijft op 19

De klassieke grootmachten als Quick Step-Alpha Vinyl en Jumbo-Visma kunnen op hun beide oren slapen, Alpecin-Fenix (dat wil toetreden tot de WorldTour) fietst in de veilige zone en ook Intermarché-Wanty-Gobert zit na een boeren(voor)jaar in een zetel.

Voor die berekeningen wordt per seizoen de optelsom van de beste 10 renners per team gemaakt.

In de Europese voetbalcompetities kennen we de degradanten, op het hoogste koersniveau sleept de degradatiestrijd nog enkele maanden aan.

Ewan stelt teleur, maar De Lie en co maken dat ruimschoots goed

Ook bij andere teams in de gevarenzone is de spreidstand duidelijk: kijk maar naar Cofidis (92 in de Giro versus 804 in de andere koersen) en Israel-Premier Tech (24 versus 212).

Die overwinningen wegen fors - en dat is nog behoorlijk zacht uitgedrukt - door. Tegenover de 184 punten tijdens de Giro stonden in diezelfde periode liefst 736 Lotto-punten op de continentale koerskalender.

Het gros van de roze punten zijn in de korf van de ploegen met een klassementsman gevallen. Lotto-Soudal sprokkelde - zonder ritzege(s) voor Caleb Ewan - amper 184 punten, Israel-Premier Tech was gewoonweg nergens (24 punten).

Dat Lotto-Soudal en Israel-Premier Tech in de gevarenzone verkeren, is al langer dan vandaag geweten. En daar heeft de Ronde van Italië weinig tot niets aan veranderd.

Geen klassement voor Yates en Carthy is streep door de rekening

De collega's en rivalen van de Belgische traditieploeg hebben die les niet of niet tijdig begrepen, of zo lijkt het toch.

Dat is een opsteker, zeker als je weet dat Caleb Ewan geen rit won in de Giro en Thomas De Gendt (ritwinnaar in Napels) zelfs niet bij de beste 10 puntenpakkers van zijn team hoort.

Thomas De Gendt won een rit in de Giro, maar zijn buit telt voorlopig niet mee aangezien het mandje van 10 ploegmaats al meer gevuld is dan het zijne.

Aanvragen voor kleinere koersen stromen binnen

Bovendien heeft de Nationale Loterij al enkele keren verkondigd dat de degradatie niet het einde van de wereld hoeft te betekenen, want er is ook nog een vangnet.

Lotto-Soudal is, zo mogen we dus besluiten, nog altijd niet veroordeeld tot een lager statuut dankzij de eigen opmars in de kleinere koersen en door het uitblijven van ingecalculeerde uitschieters bij concurrenten als EF-EasyPost en BikeExchange.

Koersen als de Ronde van Estland of de Sibiu Tour in Roemenië werden normaal vakkundig genegeerd door de meeste teams van het hoogste niveau, maar plots staan ze allemaal te drummen aan de startlijn.

Beïnvloeden de wildcards het gedrag van bepaalde teams?

Van de ploegen die uit de top 18 (WorldTour) vallen, krijgen de beste 2 teams wildcards voor alle WorldTour-koersen in 2023, nummer 3 ontvangt sowieso invitaties voor de eendagswedstrijden in de WorldTour (en dus niet de etappekoersen).

Ook in 2023 worden zulke wildcards uitgedeeld. Die toekenning gebeurt op basis van de sportieve ranking in 2022 (en dus niet over de periode 2020-2022).

Ook hier staat de ploeg van Sep Vanmarcke er dus niet goed voor, maar het is lang niet onbelangrijk om aan te stippen dat ze in het 2022-klassement voorlopig beter presteren dan teams die momenteel wél nog in de veilige top 18 staan.

Met andere woorden: mocht Lotto-Soudal nog over bijvoorbeeld EF-EasyPost naar de top 18 springen, dan komt niet Lotto maar wel EF als degradant in de dans voor de wildcards.

En aangezien Israel een voorsprong heeft in die "koers in de koers" op EF, wipt het dan over de ploeg van Jonathan Vaughters naar de betere wildcard-positie (alle koersen in plaats van enkel de eendagsraces).

Het is dus niet uitgesloten dat er in de staart van dit seizoen situaties ontstaan waarbij een team dat mathematisch al gedegradeerd is uit de WorldTour een ander team een extraatje gunt als het daar zelf baat bij heeft in het gevecht voor het wildcardklassement.

Neem die (perverse?) gedachtegang dus mee als sommige renners of teams elkaar het licht in de ogen niet gunnen of eerder tegen team X of Y lijken te koersen.