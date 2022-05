Is de trein vertrokken voor Florian Vermeersch? José De Cauwer: "Immens belangrijke zege voor hem"

Als je niet echt over snelle benen beschikt - zoals een topsprinter - dan heb je maar één keuze, namelijk ontsnappen om een mogelijke overwinning binnen te halen. Dit is een stuk moeilijker om je eerste zege in een profpeloton te boeken.

"Er zijn profrenners die geen enkele koers hebben gewonnen, zoals Addy Engels.

Hij is er nooit in geslaagd om een koers te winnen", weet José De Cauwer.

"Voor Vermeersch betekent dat dat hij op het juiste moment de juiste beslissing heeft genomen", gaat onze cocommentator voort. "Hij heeft zijn aanval op het juiste moment ingezet om zo zijn eerste overwinning binnen te halen."

Lotto-Soudal had in het voorjaar de ambitie om met onder anderen Florian Vermeersch goed te scoren om zo de broodnodige punten te halen voor het behoud in de WorldTour, de hoogste klasse in de wielersport.

Of hij de redder van Lotto-Soudal wordt, vindt De Cauwer kort door de bocht. "Het zou straf zijn dat hij met deze zege de situatie gaat omdraaien voor Lotto-Soudal in de WorldTour-ranking."

"Er moet meer gebeuren voor Lotto-Soudal om deze scheefgetrokken situatie recht te trekken."