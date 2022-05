Florian Vermeersch is slim en sterk en houdt Gianni Vermeersch en Thibau Nys af in Antwerp Port Epic

De onverharde stroken en kasseistroken zorgden samen met enkele valpartijen voor een natuurlijke schifting. Vijftig kilometer voor de finish werd de vroege vlucht gegrepen en dat was het sein voor een spervuur van demarrages. Op een van de tussenstukken reed plots een elitegroepje weg: Gianni Vermeersch en Timo Kielich (Alpecin-Fenix), Adrien Petit (Intermarché-Wanty), Florian Vermeersch (Lotto-Soudal), Jens Reynders (Sport Vlaanderen-Baloise) en Thibau Nys (Baloise-Trek Lions) mochten strijden voor de zege. De laatste kasseien en onverharde stroken leverden geen afscheiding meer op, maar we kregen een finale om duimen en vingers bij af te likken. Gianni Vermeersch probeerde een paar keer, maar wou zelf niet doorrijden met Thibau Nys. Dat was het geluk van Florian Vermeersch. De kopman van Lotto-Soudal had nog een versnelling in huis toen iedereen op de limiet zat. Vermeersch, vorig jaar tweede in Parijs-Roubaix, hield nog net Gianni Vermeersch en Nys af voor zijn eerste zege bij de profs.

Florian Vermeersch: "Op het einde was het man tegen man"

"Ik ben superblij, het is niet te vatten dat ik hier mijn eerste profzege pak", was de eerste reactie van Florian Vermeersch. "Het was een beetje gokken om de beslissing te forceren, want op de meeste stroken stond er tegenwind. Ook op het inde was het veel gokken met al die aanvallen, maar ik ben gelukkig dat ik de juiste move heb gekozen. Het was een beetje man tegen man en pas op 75 meter van de finish was ik zeker. "

Gianni Vermeersch: "Het was net niet goed genoeg"

Gianni Vermeersch kon zijn zege van 2020 in de Antwerp Port Epic niet herhalen. "De ontgoocheling overheerst. We hadden overwicht met Timo en ik, maar het was een heel moeilijk tactisch spelletje." "Toen Florian ging, zat ik even op de limiet omdat ik zelf net aangevallen had. Florian had meteen 50 meter en ik kon me nog wel herpakken. Ik kwam nog dichtbij, maar het was net niet goed genoeg." Even reed Vermeersch samen met Thibau Nys op kop, maar hij hield zelf de benen stil. "Thibau is heel snel en het was voor mij zaak om alleen weg te rijden."

Thibau Nys: "Ik miste nog wat hardheid in de finale"

Thibau Nys was samen met Timo Kielich de meest verrassende naam in de kopgroep. De zoon van Sven eindigde op het podium. "Ik ben heel tevreden. Ik denk dat ik het perfect heb aangepakt in de finale." "Ik zat waar ik moest zitten en ik deed wat ik moest doen. Ik geloofde in de zege en heb een beetje gegokt. Ik kon ook niet op alles reageren, anders sta ik niet op het podium. Er waren veel speldenprikken en toen Florian aanging, wist ik het meteen." "Ik miste nog wat hardheid in de finale, maar ik ben heel blij dat ik dit al kan. Er waren twee renners net een beetje sterker. Maar ik kan hier op bouwen en ben er heel tevreden mee."