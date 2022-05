Thomas De Gendt over vertrek duizendpoot Valérie D'Haeze: "We gaan haar zeker missen"

Valérie D'Haeze was een vaste waarde achter de schermen van Lotto-Soudal. Ze stond in voor heel wat praktische zaken zoals overnachtingen, papierwerk of vliegtuigtickets.

"Valérie zat heel lang in de ploeg. Haar vertrek zal een gemis zijn", vertelt Thomas De Gendt in de Giro.

"We konden haar op elk moment van de dag een bericht sturen met eender welke vraag: iets over tickets, over geld of iets anders dat geregeld moest worden. Het is jammer dat ze weg is en we gaan haar zeker missen."

In de kranten duiken verhalen op over stevige meningsverschillen bij Lotto-Soudal. "Zoek niet naar een gevecht achter de schermen", stelt De Gendt. "Zo voelen wij dat niet aan."