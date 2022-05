Renaat Schotte over verrassende Giro-week: "Er blijven nog 11 kanshebbers over"

De eerste week op Italiaanse bodem stond bol van de verrassingen. Renaat Schotte, onze man ter plaatse, geniet met volle teugen: "Het is een echte old school Giro."

De Blockhaus heeft zondag, zoals verwacht, enkele slachtoffers geëist en toch blijven er nog vele favorieten over in deze Giro. "Waar we voor zondag nog 17 kanshebbers telden, zijn er nu nog 11 podiumkandidaten over. Er is al veel kaf van het koren gescheiden, maar er staat ook nog veel te gebeuren", vat Renaat Schotte samen. "Plaats 2 tot 12 staat op maximaal een 1'15" van elkaar. Het is voorlopig een echte "old school" Giro met veel kandidaat-winnaars. Heel boeiend om te volgen voor de neutrale wielerliefhebber." Een van de absolute topfavorieten, Simon Yates, zakte gisteren door het ijs. "Het verwachte duel tussen Carapaz en Yates zal er niet komen. Yates dreigt door zijn aanhoudende knieproblemen zelfs te verdwijnen uit de Giro. Maar ook Carapaz steekt er niet bovenuit."

Simon Yates won de tijdrit op dag 2, maar lijkt nu uit de Giro te moeten stappen met kniepijn.

Ik snap de tactiek van Ineos niet. Ze rijden rond alsof ze de roze trui al in het bezit hebben. Renaat Schotte

"Carapaz heeft waarschijnlijk de sterkste ploeg dus hij blijft toch de grootste favoriet. Al snap ik de tactiek van Ineos niet. Ze rijden rond alsof ze de roze trui al in het bezit hebben. Waarom zou je nu al zoveel op kop rijden als het zwaarste stuk van de Giro nog moet komen?"

Naast Ineos rijdt er nog een ploeg opvallend rond. "Ook Bora-Hansgrohe is sterk in de breedte. Hindley wordt een interessante figuur om te volgen. De etappezege van gisteren kreeg hij misschien wel een beetje cadeau. Bardet zal zich voor het hoofd slaan." De etappe die Hindley won, kende een spannende ontknoping. "Die sprint met 6 was schitterend, maar dat gaan we in de slotweek niet meer zien. De koers moet nog goed en wel ontploffen."

Jai Hindley klopte zondag Romain Bardet in een spannende sprint op de Blockhaus.

De snelste man is nog niet bekend

De succesvolste renner van afgelopen week is misschien wel Arnaud Démare. Hij stak twee sprintzeges op zak en rijdt rond in de puntentrui. Is hij de beste sprinter in deze Giro?

"Démare is een sprinter met redelijk veel inhoud, maar de koersomstandigheden speelden tot nu toe in zijn voordeel. Ik durf niet te zeggen dat hij de snelste is, maar hij is wel echt bezig met die puntentrui", zegt Renaat.

"Toch is Girmay op dit moment voor mij favoriet nummer 1 om de puntentrui mee naar huis te nemen. Hij zal scoren in ritten waar Démare puntenloos lijkt. Het is een van de straffere kerels van de eerste negen dagen."

Girmay is favoriet nummer 1 voor de puntentrui. Renaat Schotte

Renaat Schotte zag een emotionele Thomas De Gendt vlak na zijn etappezege in Napoli.

Wat de blikvangers betreft, komt Renaat graag nog eens terug op de ritzege van Thomas De Gendt. "Ik zag De Gendt kort na de finish en we wisselden een blik van verstandhouding uit. Spijtig genoeg moest ik me aan het protocol houden en kon ik hem niet meteen interviewen." "Ik ben er zeker van dat als ik hem toen mocht interviewen dat hij daar emotioneel gebroken zou zijn. Na de tegenslagen van de voorbije jaren is dit grandioos. Een terugkeer door de grote poort."

Als ik De Gendt had mogen interviewen vlak na zijn ritzege, was hij zeker emotioneel gebroken. Renaat Schotte

Morgen Van der Poel tegen Girmay?