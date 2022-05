Jai Hindley wint de eerste grote veldslag bergop in de Giro, Simon Yates krijgt meteen ferme klop

Winnaar van de dag: Jai Hindley is de ietwat onverwachte winnaar van deze etappe. Op de Blockhaus werd er vooral gekeken naar Carapaz en Bardet maar in de slotsprint was de Australiër de sterkste. Het is misschien wel de mooiste overwinning uit zijn carrière.

Verliezer van de dag: Simon Yates begon deze etappe misschien wel als topfavoriet voor de zege. De Brit kreeg dankzij beukwerk van Ineos een oplawaai van jewelste en moest al relatief snel lossen uit het peloton. Yates verliest 11 minuten en is uitgeteld voor het klassement.

Opvallend: Nog nooit kon de winnaar van een etappe naar de Blockhaus de Giro winnen in datzelfde jaar. Kan Jai Hindley het tegendeel bewijzen deze editie?

Morgen: Na deze moordende etappe krijgen de renners een rustdag voorgeschoteld. Dinsdag wacht een vlakke etappe.