Renaat Schotte met Songfestival-knipoog: "Douze points of dodici punti voor Thomas De Gendt"

Thomas De Gendt bewees in Napels dat we hem misschien iets te vroeg hebben afgeschreven als ontsnappingskunstenaar. "Wielerkampioenen kunnen zelfs in hun nadagen nog toeslaan, denk ook maar aan Philippe Gilbert in de Vierdaagse onlangs", vertelt Renaat Schotte.

"Het klopt wel dat De Gendt een moeilijke periode achter de rug heeft. Mentaal zat hij in een dipje. Vorig jaar dacht hij zelfs aan stoppen. Heel veel Belgische wielerfans zullen nu blij zijn dat hij dat niet gedaan heeft, waardoor hij zijn teller in de grote rondes op 5 stuks heeft gezet."

"De manier waarop hij hier won, spreekt tot de verbeelding. Een typische De Gendt-overwinning. Het werd nog heel spannend met Girmay en Van der Poel die op een paar seconden kwamen, maar die twee werden ook slachtoffer van hun vedettestatus."

"In de sprint maakte De Gendt het indrukwekkend af. De anderen stonden niet op de foto. Ik zou zeggen "douze points" voor De Gendt. Of zoals ze hier in Italië, waar het Songfestival plaatsvindt, zouden zeggen: "dodici punti"."

De Belgische vloot zal Italië alvast niet verlaten zonder zege. "Nochtans waren er artikels in de pers dat de Belgen hier niets te zoeken hadden. Maar de kop is er nu af en als je het mij vraagt, zal het hier niet bij blijven. Ik denk dan vooral aan rittenkapers als Vansevenant en Moniquet."