Rijdt Simon Yates Giro uit na mokerslag? "Weet nog niet of ik blijf strijden"

Vooraf was Simon Yates misschien wel de topfavoriet voor de zege, maar al snel kon de Brit een streep trekken door die ambitie. Onder impuls van het pittige tempo van het peloton, moest Yates al snel lossen. Hij verliest uiteindelijk meer dan 11 minuten.

"Ik heb pijn aan mijn knie na een valpartij in de rit naar de Etna", vertelde de Brit achteraf. "Nochtans is dat niet de enige reden voor dit resultaat. Ook de hitte speelde me weer parten. Ik hoopte om nog iets te kunnen presteren deze etappe, maar ik had teveel last."

"Ik weet niet of ik door kan gaan in deze Giro. We hebben morgen een rustdag en dan kijken we of ik kan blijven strijden."