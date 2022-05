Thomas moet achtervolgen in de 'Giro di De Gendt': "Als Aimé aanvalt, rijd ik het gat toe"

Aimé heeft zo zijn eigen tactiek om deze editie van het onderlinge klassement te winnen. "Ik hoop dat Caleb Ewan nog lang in de Giro blijft, dat is mijn beste kans."

Thomas geeft zich zeker nog niet gewonnen. "Ik sta wat strakker dus ik ga mijn slag slaan in de bergen. En als hij in de aanval gaat, mag ik het gat dichtrijden."

3 minuten en 16 seconden is de voorsprong van Aimé op zijn concurrent. Gisteren sloeg hij een slag in het 'De Gendt-klassement' door het afhaken van Thomas op de klim. "Tja ik moest wachten op Caleb Ewan, daar ging mijn klassement."

Ik hoop dat Caleb Ewan nog lang in de Giro blijft, dat is mijn beste kans.

Een koers in de koers, een leuk extraatje in deze Giro maar hoe komen de twee naamgenoten op dit klassement? "Op de eerste dag waren we een babbeltje aan het slaan en toen zijn we er al lachend over begonnen. Uiteindelijk hebben we beslist om een onderling klassement te beginnen."



Thomas won de eerste editie van het 'De Gendt klassement' in de Tour van 2019. "Logisch, ik herinner me nog die etappe naar Saint-Etienne waar Thomas won. Ik kwam daar op een halfuur binnen", verklaart Aimé zijn tweede plaats.



"Twee jaar geleden reden we ook al samen in de Tour, maar daar kan je dat niet doen. Hier zijn de ritten in het begin nog saai dus dan kan je wat babbelen met elkaar", bekent Thomas.

Benieuwd wie de eerste editie van deze 'Giro di De Gendt' zal winnen...