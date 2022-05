Giro-winnaars Ivan Basso en Alberto Contador overlopen favorieten: "Carapaz op 1, nu of nooit voor Landa"

En wat met Contadors landgenoot Mikel Landa? "In de Ronde van de Alpen werd hij elke dag wat beter. Ook in Luik-Bastenaken-Luik zag ik een goede Landa. Ik denk dat hij de Giro kan winnen, het is nu of nooit."

Andere kanshebbers volgens Contador? " Simon Yates beschikt over de benen om de Giro te winnen. Maar dan moet hij een regelmaat in zijn prestaties brengen en mag hij geen slechte dag hebben."

"Het is een heel zware Giro en Carapaz is daar helemaal op voorbereid. Bovendien heeft hij een heel sterk team met Ineos Grenadiers. Ik denk dat Carapaz veel kans maakt om de Giro voor de 2e keer te winnen."

"Met Eolo-Kometa mikken we op top 10 in eindklassement"

Basso en Contador zullen tijdens de Giro vooral bezig zijn met hun eigen team: Eolo-Kometa. Met welke ambities verschijnt hun Italiaanse ploeg aan de Grande Partenza?

"Vorig jaar hebben we de koninginnenrit gewonnen op de Monte Zoncolan met Lorenzo Fortunato. Dat was ongelooflijk", zegt Contador.

"Dit jaar willen we opnieuw hoge ogen gooien in de Giro. Onze cosponsor Kometa is Italiaans-Hongaars, dus de Giro-start in Hongarije is extra speciaal voor ons."

"We mikken opnieuw op ritwinst. Met Lorenzo Fortunato willen we ook strijden voor een mooie positie in het eindklassement, de top 10 of dicht in de buurt daarvan."

"We hebben ook nog Diego Rosa achter de hand voor de bergetappes. Vincenzo Albanese is vrij snel. We hebben een interessante Giro-ploeg."